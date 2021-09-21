Польща засудила голосування до російської Думи на Донбасі та в Криму

Міністерства закордонних справ Польщі засудило проведення виборів до російської Держдуми в окупованому Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у заяві на сайті польського МЗС.

Варшава висловила розчарування діями російської влади, яка перешкодила роботі спостережної місії ОБСЄ. Такі дії, за оцінками дипломатичного відомства, ставлять під сумнів наміри Російської Федерації відстоювати демократичні цінності.

Послідовна, системна кампанія влади Російської Федерації, спрямована проти громадянського суспільства Росії, опозиції та вільних ЗМІ, ускладнювала доступ до незалежної інформації, заважала представникам опозиції висуватись кандидатами, а також ускладнювала вільне волевиявлення росіян. Відтак це “може викликати сумніви щодо легітимності нових депутатів”.

“Міністерство закордонних справ також вважає незаконним проведення "виборів" на Кримському півострові, незаконно окупованому Російською Федерацією. Воно також засуджує масове надання російських паспортів громадянам України та організацію електронного голосування на Донбасі. Республіка Польща підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України”, - йдеться у заяві.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ тривали з 17 по 19 вересня. Голосування проходило, серед іншого, на території Криму, який є окупованою українською територією. Росія також долучила до голосування мешканців окупованих районів Донбасу. В ході голосування були зафіксовані масові порушення.

Російські ЗМІ повідомили, що у Ростовській області Росії деяким виборцям, які приїхали голосувати окупованих територій Донбасу, видавали російські паспорти прямо перед дільницею. У цій області від "Єдиної Росії" балотувався колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай.

Міністерство закордонних справ України попередило, що ці вибори мають сумнівну легітимність, Україна запровадить санкції через проведення виборів у Державну думу на цих територіях.

Нагадаємо, Європейський парламент 16 вересня схвалив жорстку резолюцію про стан відносин з Росією.

Члени парламенту закликали Євросоюз бути готовим до невизнання результатів виборів у Державну думу, якщо вони відбудуться з порушенням демократичних принципів та міжнародного права. Це мало б тягнути за собою відсторонення країни від участі у міжнародних парламентських асамблеях, включаючи Парламентську асамблею Ради Європи.