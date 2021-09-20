Президент Німеччини приїде в Україну 6 жовтня

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з робочим візитом 6 жовтня.

На сайті німецького президента повідомляється, що він на запрошення Володимира Зеленського візьме участь у пам'ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру, який відбудеться в Меморіальному центрі Голокосту.

Після Штайнмаєр зустрінеться з українськими чиновниками.

Нагадаємо, що востаннє Штайнмаєр приїжджав до України ще в травні 2018 року, коли президентом був Петро Порошенко.

У жовтні 2019 року чинний президент Володимир Зеленський бачився зі Штайнмаєром під час поїздки до Японії, де вони брали участь у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто. Тоді Зеленський запросив Штайнмаєра відвідати Україну, але через кілька місяців почалася пандемія коронавірусу, і закордонні поїздки світових лідерів на багато місяців були призупинені.

Через пандемію відклався, зокрема, давно обіцяний приїзд в Україну президента Франції Еммануеля Макрона.

У липні 2021 року Зеленський знову зустрівся зі Штайнмаєром під час свого робочого візиту в Німеччину.