Напередодні виборів у Німеччині хакери вчинили кібератаку на ЦВК

Напередодні парламентських виборів у Німеччині, які призначені на 26 вересня, невідомі хакери здійснили кібератаку на сервери очільника Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє Business Insider.

Атака, як зазначається, була здійснена минулого тижня. Веб-сторінка була тимчасово, досить короткий проміжок часу, недоступна.

Хто стоїть за атакою поки невідомо. Раніше експерти застерігали від спроб впливу на вибори з боку Росії.

Очільник виборчої комісії Георг Тіль підтвердив факт атаки. При цьому він запевнив, що важливі для виборів ІТ-системи не постраждали і що захисні заходи були значно посилені.

За його словами, керівництво виборчої комісії співпрацює з Федеральним відомством з питань інформаційної безпеки (BSI), Відомством з захисту конституції (контррозвідкою) і Федеральним управлінням кримінальної поліції.

Нагадаємо, у червні міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас виступив із заявою. У ній він закликав німецьку владу вжити заходів для зменшення вразливості перед кібератаками, особливо перед парламентськими виборами.