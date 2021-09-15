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Напередодні виборів у Німеччині хакери вчинили кібератаку на ЦВК

Атака була здійснена минулого тижня.

Напередодні виборів у Німеччині хакери вчинили кібератаку на ЦВК
Фото: autocentre.ua

Напередодні парламентських виборів у Німеччині, які призначені на 26 вересня, невідомі хакери здійснили кібератаку на сервери очільника Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє Business Insider.

Атака, як зазначається, була здійснена минулого тижня. Веб-сторінка була тимчасово, досить короткий проміжок часу, недоступна.

Хто стоїть за атакою поки невідомо. Раніше експерти застерігали від спроб впливу на вибори з боку Росії.

Очільник виборчої комісії Георг Тіль підтвердив факт атаки. При цьому він запевнив, що важливі для виборів ІТ-системи не постраждали і що захисні заходи були значно посилені.

За його словами, керівництво виборчої комісії співпрацює з Федеральним відомством з питань інформаційної безпеки (BSI), Відомством з захисту конституції (контррозвідкою) і Федеральним управлінням кримінальної поліції.

Нагадаємо, у червні міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас виступив із заявою. У ній він закликав німецьку владу вжити заходів для зменшення вразливості перед кібератаками, особливо перед парламентськими виборами.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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