Очікується, що під час заходу компанія представить нову лінійку смартфонів iPhone 13 та низку інших гаджетів.

Американська компанія Apple розпочинає щорічний захід, на якому традиційно відбувається презентація оновлених пристроїв та програмного забезпечення виробника.

Онлайн-трансляція події доступна на сторінці компанії в YouTube.

Презентація під назвою California Streaming запланована на 10:00 за Північноамериканським тихоокеанським часом (20:00 за Києвом).

Очікується, що під час заходу компанія представить нову лінійку смартфонів iPhone 13. Компанія також може представити нові моделі смарт-годинників Apple Watch і бездротових навушників AirPods.

Apple випускає годинник Apple Watch щорічно. Нові AirPods також можуть бути оновлені, оскільки востаннє нову модель бездротових навушників було випущено у 2019 році.

Компанія проводить заходи з представлення оновлень у онлайн-форматі з моменту початку пандемії ковіду в 2020 році.

Нагадаємо, напередодні Apple випустила термінове оновлення програмного забезпечення для усунення критичної вразливості своїх продуктів.