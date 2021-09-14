Американська компанія Apple розпочинає щорічний захід, на якому традиційно відбувається презентація оновлених пристроїв та програмного забезпечення виробника.
Онлайн-трансляція події доступна на сторінці компанії в YouTube.
Презентація під назвою California Streaming запланована на 10:00 за Північноамериканським тихоокеанським часом (20:00 за Києвом).
Очікується, що під час заходу компанія представить нову лінійку смартфонів iPhone 13. Компанія також може представити нові моделі смарт-годинників Apple Watch і бездротових навушників AirPods.
Apple випускає годинник Apple Watch щорічно. Нові AirPods також можуть бути оновлені, оскільки востаннє нову модель бездротових навушників було випущено у 2019 році.
Компанія проводить заходи з представлення оновлень у онлайн-форматі з моменту початку пандемії ковіду в 2020 році.
Нагадаємо, напередодні Apple випустила термінове оновлення програмного забезпечення для усунення критичної вразливості своїх продуктів.