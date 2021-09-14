Американська космічна компанія SpaceX провела запуск чергової партії з 51 супутника для орбітальної мережі Starlink.

Трансляція запуску була доступна на каналі SpaceX у YouTube.

Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся о 20:55 за місцевим часом (о 06:55 за Києвом) з космічного комплексу 4Е (SLC-4E) на авіабазі Ванденберг у Каліфорнії.

Зазначається, що це вже десятий запуск та повернення однієї й тієї самої першої ступені ракети Falcon 9.

Запущен спутники Starlink оснащені інноваційною технологією лазерного зв'язку, яка дозволяє передавати сигнал, використовуючи сусідні апарати в якості ретрансляторів. Ці супутники передусім призначені для забезпечення зв'язку в полярних регіонах і над океанами, де немає наземних станцій.