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SpaceX запустила в космос чергову партію з 51 супутника для проєкту Starlink

Запущені супутники Starlink оснащені інноваційною технологією лазерного зв'язку.

SpaceX запустила в космос чергову партію з 51 супутника для проєкту Starlink
Фото: spacex.com

Американська космічна компанія SpaceX провела запуск чергової партії з 51 супутника для орбітальної мережі Starlink.

Трансляція запуску була доступна на каналі SpaceX у YouTube.

Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся о 20:55 за місцевим часом (о 06:55 за Києвом) з космічного комплексу 4Е (SLC-4E) на авіабазі Ванденберг у Каліфорнії. 

Зазначається, що це вже десятий запуск та повернення однієї й тієї самої першої ступені ракети Falcon 9.

Запущен спутники Starlink оснащені інноваційною технологією лазерного зв'язку, яка дозволяє передавати сигнал, використовуючи сусідні апарати в якості ретрансляторів. Ці супутники передусім призначені для забезпечення зв'язку в полярних регіонах і над океанами, де немає наземних станцій.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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