США не визнають російські "вибори" на окупованих територіях України, - Держдеп

Сполучені Штати не визнають проведення виборів до російської Думи на окупованих українських територіях та підтверджують непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на сайті Держдепу США.

У заяві говориться, що вибори Думи 17-19 вересня в Російській Федерації відбулися за умов, що не сприяють вільному та чесному волевиявленню. Використання російським урядом законів щодо "екстремістських організацій", "іноземних агентів" та "небажаних організацій" серйозно обмежило політичний плюралізм і завадило російському народу реалізувати свої громадянські та політичні права.

Обмеження уряду Росії, яким передували широкомасштабні зусилля щодо маргіналізації незалежних політичних діячів, також перешкоджали Бюро з демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та її Парламентській асамблеї спостерігати за виборами, обмежуючи прозорість, яка є важливою до чесних виборів.

Такі дії, як наголошують у Держдепі, суперечать зобов'язанням Росії, в тому числі згідно з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, а також її зобов'язанням перед ОБСЄ та іншими міжнародними та регіональними органами.

"Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання поважати права людини та основні свободи та припинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію та незалежні ЗМІ. Крім того, ми не визнаємо проведення виборів до російської Думи на суверенній українській території і підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - наголошується у заяві.

Вибори до Держдуми РФ тривали з 17 по 19 вересня. Голосування проходило, серед іншого, на території Криму, який є окупованою українською територією.Росія також долучила до голосування мешканців окупованих районів Донбасу. В ході голосування були зафіксовані масові порушення.

Російські ЗМІ повідомили, що у Ростовській області Росії деяким виборцям, які приїхали голосувати окупованих територій Донбасу, видавали російські паспорти прямо перед дільницею. У цій області від "Єдиної Росії" балотувався колишній ватажок "ДНР" Олександр Бородай.

Міністерство закордонних справ України попередило, що ці вибори мають сумнівну легітимність, Україна запровадить санкції через проведення виборів у Державну думу на цих територіях.