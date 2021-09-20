Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, – прем’єр Франції
Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, – прем’єр Франції
Партія Путіна отримала конституційну більшість на виборах до Держдуми РФ (оновлено)
Партія Путіна отримала конституційну більшість на виборах до Держдуми РФ (оновлено)
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Спецоперація “вибори”: як партія Путіна створює картинку “народної любові” на Донбасі
Спецоперація “вибори”: як партія Путіна створює картинку “народної любові” на Донбасі
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
У Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ (оновлено)
У Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ (оновлено)
Вчені визначили вік кита, скелет якого знайшли біля станції "Академік Вернадський"
Вчені визначили вік кита, скелет якого знайшли біля станції "Академік Вернадський"
ГоловнаСвіт

США з листопада відкриють кордони для вакцинованих туристів з ЄС

Іноземці, які не мають щеплення, повинні будуть здавати тести.

США з листопада відкриють кордони для вакцинованих туристів з ЄС
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки з листопада відкриють кордони для вакцинованих проти коронавірусу туристів з Європейського Союзу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Координатор Білого дому з боротьби з поширенням ковіду Джефф Зінтс повідомив, що США скасовують обмеження на в'їзд з ЄС та інших країн. З листопада в країну дозволять в'їжджати повністю вакцинованих туристам без проходження обов'язкового карантину.

Іноземці, які не пройшли повну вакцинацію, повинні будуть здавати тести до поїздки і після прибуття в США.

У Німеччині відреагували на таке рішення. Віце-канцлер ФРН і кандидат соціал-демократів на посаду канцлера Олаф Шольц у своєму Twitter назвав відкриття кордонів "відмінними новинами для німецьких і європейських інвестицій, німецького експорту і трансатлантичних відносин".

Нагадаємо, заборона на в'їзд в США була запроваджена в березні 2020 року тодішнім президентом країни Дональдом Трампом. Наразі заборона все ще поширюється на жителів країн шенгенської зони, Великобританії, Ірландії, Китаю, Індії, ПАР, Бразилії та Ірану.

Наступник Трампа Джо Байден після вступу на посаду в січні відмовився знімати обмеження, що викликало критику в ЄС і самих США. Аналогічна заборона для американців Євросоюз скасував в червні.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також