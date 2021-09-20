США з листопада відкриють кордони для вакцинованих туристів з ЄС

Іноземці, які не мають щеплення, повинні будуть здавати тести.

Сполучені Штати Америки з листопада відкриють кордони для вакцинованих проти коронавірусу туристів з Європейського Союзу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Координатор Білого дому з боротьби з поширенням ковіду Джефф Зінтс повідомив, що США скасовують обмеження на в'їзд з ЄС та інших країн. З листопада в країну дозволять в'їжджати повністю вакцинованих туристам без проходження обов'язкового карантину.

Іноземці, які не пройшли повну вакцинацію, повинні будуть здавати тести до поїздки і після прибуття в США.

У Німеччині відреагували на таке рішення. Віце-канцлер ФРН і кандидат соціал-демократів на посаду канцлера Олаф Шольц у своєму Twitter назвав відкриття кордонів "відмінними новинами для німецьких і європейських інвестицій, німецького експорту і трансатлантичних відносин".

Нагадаємо, заборона на в'їзд в США була запроваджена в березні 2020 року тодішнім президентом країни Дональдом Трампом. Наразі заборона все ще поширюється на жителів країн шенгенської зони, Великобританії, Ірландії, Китаю, Індії, ПАР, Бразилії та Ірану.

Наступник Трампа Джо Байден після вступу на посаду в січні відмовився знімати обмеження, що викликало критику в ЄС і самих США. Аналогічна заборона для американців Євросоюз скасував в червні.