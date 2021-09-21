У Судані сталась спроба державного перевороту

У Судані сталася спроба державного перепороту, але її було відбито.

Про це повідомили західні агентства та арабські ЗМІ з посиланням на представників перехідної військово-цивільної адміністрації, яка знаходиться при владі в Судані після повалення режиму Омара аль-Башира.

"Уповноважене джерело в керівництві ради міністрів заявили, що органи безпеки та військове командування запобігли спробі державного перевороту сьогодні на світанку. Ситуація знаходиться під контролем, а ті, хто брав участь, були затримані. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні державного видання Sudan News Agency у твіттері.

رئاسة الوزراء: احباط محاولة انقلابية



صرح مصدر مأذون في رئاسة مجلس الوزراء ان السلطات الأمنية والعسكرية قد افشلت محاولة انقلابية فجر اليوم، وان الاوضاع تحت السيطرة وتم اعتقال المتورطين فيها ويجري التحقيق معهم. سنوافيكم بالتفاصيل.#سونا #السودان pic.twitter.com/VsnGmoefTZ — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) September 21, 2021

Стверджується, що заколотники намагалися захопити державні установи в Хартумі, але їх вдалося зупинити. Співрозмовник видання "Аль-Арабія" сказав, що затримано велику кількість військовослужбовців, у тому числі високопоставлених офіцерів.

Нагадаємо, що багаторічний президент Судану Аль-Башир пішов у відставку в 2019 році на фоні наймасовіших протестів за всю історію його правління, що почалися у відповідь на триразове підвищення цін на хліб і скорочення субсидій.

Після повалення його режиму була сформована перехідна адміністрація з військових та цивільних осіб. Її завдання - створити умови для переходу країни до нормального функціонування.

Республіка Судан розташована на північному сході Африки, на півдні від Єгипту.