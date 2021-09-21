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У Судані сталась спроба державного перевороту

Перехідний уряд заявив, що заколот вдалось відбити.

У Судані сталась спроба державного перевороту
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

У Судані сталася спроба державного перепороту, але її було відбито.

Про це повідомили західні агентства та арабські ЗМІ з посиланням на представників перехідної військово-цивільної адміністрації, яка знаходиться при владі в Судані після повалення режиму Омара аль-Башира.

"Уповноважене джерело в керівництві ради міністрів заявили, що органи безпеки та військове командування запобігли спробі державного перевороту сьогодні на світанку. Ситуація знаходиться під контролем, а ті, хто брав участь, були затримані. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні державного видання Sudan News Agency у твіттері.

Стверджується, що заколотники намагалися захопити державні установи в Хартумі, але їх вдалося зупинити. Співрозмовник видання "Аль-Арабія" сказав, що затримано велику кількість військовослужбовців, у тому числі високопоставлених офіцерів.

Нагадаємо, що багаторічний президент Судану Аль-Башир пішов у відставку в 2019 році на фоні наймасовіших протестів за всю історію його правління, що почалися у відповідь на триразове підвищення цін на хліб і скорочення субсидій.

Після повалення його режиму була сформована перехідна адміністрація з військових та цивільних осіб. Її завдання - створити умови для переходу країни до нормального функціонування.

Республіка Судан розташована на північному сході Африки, на півдні від Єгипту.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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