В американській школі сталася стрілянина, є поранені

Підозрюваний був затриманий пізніше цього дня.

Двоє неповнолітніх поранені внаслідок стрілянини у середній школі Heritage у Ньюпорт-Ньюс, що у американському штаті Вірджинія.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що наразі поранення не вважаються небезпечними для життя. Підозрюваний був затриманий пізніше цього дня, повідомили правоохоронці.

У місцевій поліції зазначили, що учні середньої школи були евакуйовані.

За даними правоохоронців, повідомлення про стрілянину вони отримали об 11:30 за місцевим часом.

"Чотири, може, п’ять" студентів направили до районних лікарень. З них двоє - з вогнепальними пораненнями.

Пізніше поліція Ньюпорту заявила, що наразі під вартою перебуває неповнолітній хлопець.

Нагадаємо, сьогодні невідомий відкрив стрілянину на території Пермського державного національного дослідницького університету в Росії. Нападника поранили при затриманні.