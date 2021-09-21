Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»

Коли можна очікувати оголошення вироку? Чи може суд продовжити процес, якщо з’являться нові обвинувачені? Чи реально доказати вину Росії та притягнути цю країну до відповідальності? Всі ці та інші запитання LB.ua поставив судді, яка відповідає за роботу з пресою – Марейє Кнейфф (Marije Knijff).

Як відомо, станом на сьогодні обвинувачення висунуто чотирьом особам – трьом громадянам Росії – Ігорю Гіркіну, Олегу Палатову, Сергію Дубинському та одному представнику України – Леоніду Харченку. Усі вони були залучені до транспортування ЗРК «Бук» з військової частини РФ, що в Курській області, на територію окупованого Донбасу. Саме з цієї зброї був збитий літак «Малайзійських авіаліній». Усім чотирьом висунуто обвинувачення у катастрофі MH17 та вбивстві 298 пасажирів. Втім, лише одного Пулатова представляє сторона захисту, яка обрала тактику з затягування слухань.

Фото: надано автором

«Очікується, що суд завершить справу MH17 до січня 2023 року»

Якими будуть наступні етапи суду і коли ми можемо очікувати на оголошення вироку?

У вересні в суді говорять родичі загиблих. Якщо припустити, що слідчий суддя завершить розслідування до 1 листопада, то суд обговорюватиме результати 1 та 2 листопада. Також у ці дні заслухають претензії потерпілих сторін. Після цього говоритимуть родичі загиблих. Далі, починаючи з 15 листопада, ми почуємо прокурорів, які пояснять, що вони думають стосовно доказів – чи вони вважають їх достатніми для того, щоб обвинувачені були визнані винними; прокурори ж мають виступити із заключною промовою та запросити терміни покарання.

Наступний етап відбудеться у березні 2022 року: починаючи з 7 числа, чотири тижні буде відведено на усні доводи захисту Пулатова, щоб представити його точку зору. І вже потім, у відповідності до чинного графіку, до літа буде взаємна реакція сторін – обвинувачення та адвокат родичів зможуть відповісти на позицію захисту з 16 травня. Після цього захист знову матиме таку можливість з 6 червня 2022 року. На цьому все – надалі судовий розгляд у цій справі буде завершено.

Наразі не відомо, скільки часу буде потрібно суду, щоб скласти свою думку щодо цієї справи та винести рішення. Тому суд назвав три можливі дати ухвалення рішення – це 22 вересня, 17 листопада чи 15 грудня наступного року. Тобто очікується, що суд завершить цю справу до січня 2023 року.

Фото: EPA/UPG Председательствующий судья Хендрик Стеенхуис (в центре) открывает судебное заседание в комплексе Схипхол, недалеко от Амстердама, Нидерланды, 8 июня 2020

«Чим більший прогрес у цьому кримінальному процесі, тим менший шанс, що нові обвинувачені будуть у цій справі»

У разі, якщо з’являться нові обвинувачені, чи буде справа продовжена у цьому суді чи це буде нова справа, нове провадження?

Це дуже складне запитання, на яке немає легкої відповіді, адже у ньому висунуто припущення – «якщо» це станеться. Перш за все, вирішувати, чи буде ще більше обвинувачених у суді буде прокурор. Станом на зараз таких обвинувачених немає. Що можна сказати напевно, що чим більше прогрес у цьому кримінальному процесі, а він вже чималий, то меншим буде шанс, що нові обвинувачені будуть саме у цій справі. Звичайно, може бути розпочата нова справа стосовно нових обвинувачених, але це не суду вирішувати.

Якщо це будуть російські високопосадовці, чи це означатиме, що провина Росії, як держави, також буде визнана?

Суд винесе рішення тільки щодо вини обвинувачених у судовій справі. Також прокурор може представити високопосадових чиновників як обвинувачених у суді, але суд буде вирішувати, чи вони скоїли злочин, за який мають нести покарання як фізичні особи. За межі цього суд не вийде.

Що суд думає про захист Пулатова, який, як багато хто вважає, обрав тактику затягування справи?

Не суду давати будь-яку оцінку. Захист Пулатова має власне завдання, і вони мають право просити про додаткове розслідування, про додаткових свідків. Суд завжди дасть оцінку в рамках справи – це те, що суд робить стосовно запитань та запитів адвокатів.

Фото: EPA/UPG Адвокати Олега Пулатова Сабін тен Досшате та Будевійн ван Ейкк

Якщо ці чотири обвинувачених будуть визнані винними, якими є можливості привести їх до відповідальності? Як вони можуть відбути покарання?

Для суду це є складним питанням. Суд ніколи не йде далі: він лише може вирішити: винні чи ні обвинувачені. Суд не відповідає за виконання покарання.

А хто?

Виконання покарання – це до прокуратури.

Та чи існують можливості, щоб Росія екстрадувала цих людей? Чи може Росія відправити їх до в’язниці на своїй території?

Це все залежить від того, хто відповідальний за виконання вироку. Але це не робота суду. Все це залежить від двосторонніх міжнародних угод, які існують між країнами, але не від суду. Виконання вироків – це справа міжнародних угод і відносин між країнами. Я не можу відповісти на це запитання.

«Визначення «сепаратисти» у цій справі використовує й прокуратура»

Станом на зараз як суд оцінює співпрацю з РФ в рамках цієї справи?

Суд виключно має справу тільки з чотирьома обвинуваченими. Він має відповісти на запитання, чи вони відповідальні за те, що спричинили катастрофу МН17, і якщо так, то яким має бути вирок. А це залежить від того, що відбувалося під час судових слухань, від того, що є у матеріалах справи, та від результатів роботи слідчого судді. Але не більше, ніж це.

Фото: EPA/UPG Уилберт Полиссен из Объединенной следственной группы (JIT)

Під час цих слухань суддя постійно використовує слово «сепаратисти» у той час, як в Україні цих людей називають терористами та бойовиками, оскільки значна їх частина не є громадянами України. Чому?

На це питання мені складно відповісти. Але це те визначення, яке використовує прокуратура. Всі, хто читав матеріали справи, також використовують цей термін. Це визначення, яке і суд використовує у цій справі.

Чи відчуває суд будь-який чином вплив російської пропаганди?

Я вже відповіла на це запитання, коли говорила стосовно іншого аспекту. Суд вирішує виключно тільки одне питання – чи винні ці обвинувачені, і якщо так, то яке покарання вони мають понести. Висновок буде зроблений тільки стосовно цього і стосовно того, про що йшлося у залі суду. Звичайно, судді читають газети, їм дуже добре відомо, що відбувається у зовнішньому світі, але їх завдання – на підставі матеріалів справи, які всі знають, і які всі читали та про що говорили у судовому залі – винести рішення. Все інше, про що можуть написати, не відіграє жодної ролі у кінцевому рішенні, яке має ухвалити суд.

«Суддю у Нідерландах не можна купити»

Але ж, вірогідніше за все, Росія після завершення суду скаже, що рішення не є справедливим, а навпаки – упередженим, що суду не можна вірити. Що з цим робити?

Не суду казати людям, у що вони можуть вірити. Це відкритий судовий процес: всі охочі у всьому світі можуть бачити, як ведеться ця справа. Процес транслюється наживо. Суд веде цю справу публічно та неангажовано. Врешті-решт, рішення суду, яке буде включено у вирок, стане публічним. Люди можуть усе побачити та почути. Ця кримінальна справа розглядається так, як будь-яка інша справа в Нідерландах – безпристрасно та неупереджено, публічно – так, що всі можуть слідкувати за процесом.

Фото: надано автором Марейє Кнейфф

У суспільстві, яке базується на корупції, суддю можна купити. Чи можна купити вашого суддю? Чи можна заплатити багато грошей, щоб цей суддя зманіпулював вирок?

Судді в Нідерландах пройшли довгий процес навчання, практики, вони всі безпристрасні та неупереджені. Тому відповідь – ні.

Що ви можете сказати про головуючого суддю Стейнхауса?

Це дуже досвідчений кримінальний суддя, який розглядав відомі кримінальні справи, які висвітлювали засоби масової інформації, він має чималий досвід. Це є дуже досвідченний суддя.

Наскільки унікальна саме ця справа МН17 для судової системи Нідерландів?

Ця справа не є унікальною – вона розглядається як всі інші справи в Нідерландах. Всі вони розглядаються однаково. Але що унікально, так це те, що ця справа з великою кількістю жертв з різних країн, і до якої привернута увага всього світу.