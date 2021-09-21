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В Міноборони розповіли, куди направлять гроші від збільшення оборонного бюджету

Серед іншого буде збільшено фінансування наукових та дослідно-конструкторських розробок у сфері високих технологій.

В Міноборони розповіли, куди направлять гроші від збільшення оборонного бюджету
Андрій Таран
Фото: mil.gov.ua

Указ президента, що надав чинності рішенню РНБО про збільшення оборонного бюджету-2022, дасть можливість втілити важливі довгострокові програми у сфері оборони. Серед іншого, Міноборони отримає фінансування розвитку ракетного озброєння, Військово-Морських Сил ЗСУ та нових наукових розробок.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, про це заявив очільник міністерства України Андрій Таран.

За словами міністра, за ці гроші профінансують програму будівництва кораблів класу "корвет", постачання протикорабельного ракетного комплексу "Нептун". Буде пришвидшено роботу над розробленням ракетного комплексу корабельного базування. Крім того, продовжиться модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний".

У 2022 році Міністерство оборони отримає можливість вести роботу над створенням вітчизняного ракетного щита. Передусім йдеться про відновлення роботи над оперативно-тактичним комплексом «Сапсан».

На початок наступного року планується завершити роботу над створенням високоточної ракети "Вільха" з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню "Смерч".

Планується прийняття на озброєння нового реактивного снаряду "Тайфун-1" до реактивної системи залпового вогню "Верба" та доведення реактивної системи залпового вогню проекту "Буревій" з використанням боєприпасу "Тайфун-2".

Серед іншого буде збільшено фінансування наукових та дослідно-конструкторських розробок у сфері високих технологій, до яких будуть залучені науково-технічні центри Національної академії наук України та підприємства Державного космічного агентства України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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