У поліції розповіли, як будуть перевіряти COVID-сертифікати у випадку локдауну

Співробітники Нацполіції, у випадку введення локдауну в Україні, перевірятимуть COVID-сертифікати за допомогою спеціальної програми.

Про це розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" голова Національної поліції Ігор Клименко.

Він розповів, що кожен сертифікат та довідка має QR-код, який підтверджує достовірність медичного документу. І компетентні органи мають право перевіряти їх чинність – це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади тощо. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча поки не визначена відповідальною в цьому процесі.

"Спільно з Мінцифрою ми розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з "Дії" або сканувати паперовий його варіант. Приблизно так, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. За декілька днів цей процес повністю налагодиться", - зазначив Клименко.

Він також наголосив що перемогти підроблення COVID-документації можливо, якщо усунути схему "попит-пропозиція".

"Допоки будуть ті, хто замовляє та платить гроші, свій бізнес розвиватимуть ті, хто підробляє документи та заробляє на цьому. Куплений сертифікат вакцинації може допомогти вам без обмежень повечеряти в ресторані. Але він не врятує вас від хвороби і її можливих жахливих наслідків. Подумайте про це", - додав голова Нацполіції.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що через підробку документів про COVID-вакцинацію в Україні відкрили близько 80 кримінальних справ. Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій.