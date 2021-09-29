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У Києві двоє чоловіків намагалися збути 240 тис. фальшивих доларів

Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

У Києві двоє чоловіків намагалися збути 240 тис. фальшивих доларів
Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків підд час спроби сбуту фальшивих 240 тис. доларів США.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зловмисниками виявились 42-річний уродженець Луганщини та 34-річний мешканець Львівщини.

"Ми з’ясували, що фігуранти через мережу Інтернет познайомились з чоловіком та запропонували йому обміняти іноземну валюту. Правопорушників затримали після проведення й документування контрольних закупок та під час спроби збуту партії фальшивої валюти на суму 240 000 доларів США. Вилучені купюри направлено на проведення відповідної експертизи", - розповів начальник відділу розслідування у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління поліції Києва Олег Кисельов.

Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 199 Кримінального кодексу (зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збут незаконно виготовленої підробленої іноземної валюти, вчинений повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Також слідчі звернулись із клопотанням до суду про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, в серпні поліція запобігла постачанню в Україну 1 мільйона фальшивих доларів, які доправляли через окупований Крим із Туреччини.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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