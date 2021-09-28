В Кабміні не бачать підстав для підвищення тарифів на комуналку

Міністр Кабінету Міністру Олег Немчінов заявив про відсутність підстав для підвищення тарифів на комунальні послуги для населення.
Про це він повідомив у Facebook.
"За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи - це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде", - написав Немчінов.
Він наголосив, що суми в платіжках "мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій".
Міністр також зазначив, що НАК "Нафтогаз" пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води по всій країні абсолютно доступні умови для отримання газу: для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр; для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.
Нагадаємо, раніше у Черкасах підняли тариф на тепло для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго". Для населення він виріс на третину, для бюджетних установ - у три рази.