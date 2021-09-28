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В Кабміні не бачать підстав для підвищення тарифів на комуналку

"Жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде".

В Кабміні не бачать підстав для підвищення тарифів на комуналку
Фото: telegram.org@nemchinovoleh

Міністр Кабінету Міністру Олег Немчінов заявив про відсутність підстав для підвищення тарифів на комунальні послуги для населення.

Про це він повідомив у Facebook.

"За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи - це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде", - написав Немчінов.

Він наголосив, що суми в платіжках "мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій".

Міністр також зазначив, що НАК "Нафтогаз" пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води по всій країні абсолютно доступні умови для отримання газу: для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр; для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Нагадаємо, раніше у Черкасах підняли тариф на тепло для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго". Для населення він виріс на третину, для бюджетних установ - у три рази.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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