В Кабміні не бачать підстав для підвищення тарифів на комуналку

"Жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде".

Міністр Кабінету Міністру Олег Немчінов заявив про відсутність підстав для підвищення тарифів на комунальні послуги для населення.

Про це він повідомив у Facebook.

"За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи - це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде", - написав Немчінов.

Він наголосив, що суми в платіжках "мають бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій".

Міністр також зазначив, що НАК "Нафтогаз" пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води по всій країні абсолютно доступні умови для отримання газу: для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни газу 7,96 грн за кубометр; для підприємств теплокомуненерго Нафтогаз пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Нагадаємо, раніше у Черкасах підняли тариф на тепло для користувачів КП "Черкаситеплокомуненерго". Для населення він виріс на третину, для бюджетних установ - у три рази.