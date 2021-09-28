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Окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Двох військових поранено.

Окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку цієї доби, 28 вересня, російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один раз - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В напрямку Кримського збройні формування двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Павлополя окупанти задіяли станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Двічі під обстріл потрапили наші позиції неподалік Кам'янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий - із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.

Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я - задовільний.

"На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, в ранковому зведенні пресцентр ООС повідомляв про зростання інтенсивності бойових дій на лінії зіткнення. Учора російські найманці вісім разів порушили "тишу".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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