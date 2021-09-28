Фонд Ріната Ахметова в рамках Тижня Мирних відкрив у Маріуполі звукову арт-інсталяцію «Додому». Робота українського художника Віталія Кохана прикрасила міський парк відпочинку ім. М.О. Гурова.

Фонд Ріната Ахметова четвертий рік поспіль проводить Тиждень Мирних в Україні. Проєкт став подією загальнонаціонального масштабу. Цього року Тиждень Мирних проходить на підтримку Музею Фонду Ріната Ахметова «Голоси Мирних».

"Головне завдання Тижня Мирних – привернути увагу української та світової громадськості до долі мирних жителів Донбасу, чиї життя назавжди змінив збройний конфлікт. Маріуполь одним із перших прийняв на себе удар. Це місто біля моря не тільки стало ключовою точкою на карті допомоги Гуманітарного Штабу Фонду Ріната Ахметова, а й притулком, і новим домом для багатьох мирних жителів Донбасу. Фактично став містком між минулим і сьогоденням. Музей «Голоси Мирних», частиною якого є Тиждень Мирних, – це простір, де жителі Донбасу можуть відкрито і без страху розповісти свою історію. Розповісти, щоб звільнитися від тягаря мовчання і дати можливість усім небайдужим у світі зрозуміти розумом і відчути серцем увесь біль постраждалих від війни людей . Мета Музею – до 2025 року зібрати 100 000 свідчень, з яких понад 2000 вже зібрано", – розповіла Оксана Іщук, керівниця проєктів Фонду.

Ключовий елемент арт-композиції – це двері. Вони символізують ту грань, яка розділила долі людей цілого регіону на «до» та «після», і надію на повернення на рідну землю.

– Це перехід від одного способу життя до іншого. Ми запрошуємо кожного пройти крізь нього і, можливо, відчути щось важливе для себе. А також згадати, осмислити події, що відбулися. Крім того, ця інсталяція – про важливість спілкування між собою, про те, як наші історії змінюють хід життя цілої країни, – підкреслила кураторка проєкту Катерина Рай.

Навколо інсталяції висаджені троянди – квіти, які є символом міста Донецька. А сама композиція обладнана аудіосистемою, завдяки якій кожен бажаючий може почути історії мирних жителів Донбасу, зібрані в Музеї.

Заступник міського голови Сергій Захаров підкреслив, що це особлива подія для Маріуполя та його жителів. Уже в перші роки збройного конфлікту місто стало другим домом для більш ніж 100 000 переселенців.

– Більшість цих людей залишилися жити в Маріуполі. Ми не з чуток знаємо про те, яку допомогу новим маріупольцям надає Фонд Ріната Ахметова. Люди, які покинули свій дім, відчувають постійну підтримку. Велике спасибі за це! – сказав Сергій Захаров.

У ході Тижня Мирних також проводиться Всеукраїнський конкурс есе «Один день» для школярів, присвячений трагедії Мирних на Донбасі. Він реалізується в рамках співпраці між Фондом Ріната Ахметова та Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України (детальніше про проєкт тут).

Крім того, запущено Всеукраїнський онлайн-проєкт «Один-день2014», який проводиться Фондом спільно з «Медіа Групою Україна» і ФК «Шахтар». Фонд Ріната Ахметова закликає всіх на особистих сторінках у соціальних мережах розповісти свої історії, додавши хештеги #ОдинДень2014, #ГолосиМирних і #ФондРінатаАхметова. Фонд планує зібрати 1000 таких історій і випустити книгу (детальніше про проєкт тут).

Однією з головних подій Тижня Мирних стало створення Алей троянд у Вінниці й Харкові. Вони являють собою живий символ історій мирних жителів Донбасу, які вимушено стали внутрішніми переселенцями через війну на сході країни (детальніше про проєкт тут).