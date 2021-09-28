На Донбасі боєць ЗСУ отримав поранення внаслідок обстрілу окупантів

Російські найманці вісім разів порушили "тишу" вчора і вже двічі - сьогодні.

Протягом минулої доби, 27 вересня, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зросла. Збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, інформує пресцентр ООС.

У напрямку Попасної противник здійснив прицільний обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки ворог вів турбуючий вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Новолуганського окупанти 4 рази відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстрілювали позиції наших захисників із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

У районі Причепилівки окупанти використовували гранатомети різних систем.

Уже сьогодні в напрямку Кримського збройні формування РФ двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поранено українського військового.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний. Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність", - йдеться у ранковому зведенні.

Нагадаємо, в неділю, 26 вересня, на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий, ще один - дістав поранення. Окупанти шість разів за добу порушили "тишу".