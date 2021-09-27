СБУ викрила оборудку на закупівлі спецодягу для "Укрзалізниці" на 1,7 млн гривень

Служба безпеки України викрила в Харкові оборудку на закупівлі речового майна для потреб АТ "Укрзалізниця" на 1,7 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Наразі повідомлено про підозру заступнику керівника структурного підрозділу регіональної філії "Південна залізниця".

За даними слідства, у 2019 році посадовці уклали декілька договорів з представниками місцевої фірми на закупівлю майна. Відповідно до підписаних документів, комерсанти мали постачати спецодяг для працівників, що обслуговують електричні мережі залізниці.

Встановлено, що придбана за державні гроші продукція не відповідала встановленим стандартам та умовам укладених договорів - ділки використали більш дешеві матеріали сумнівної якості, а реалізували товар як "високовартісний".

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила чергову схему на "Укрзалізниці": понад 2 млн грн вкрали на "відкатах".