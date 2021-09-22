Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
ГоловнаПраво

СБУ викрила чергову схему на "Укрзалізниці": понад 2 млн грн вкрали на "відкатах"

Ремонт деяких агрегатів проводили лише "на папері".

СБУ викрила чергову схему на "Укрзалізниці": понад 2 млн грн вкрали на "відкатах"

У Запорізькій області Служба безпеки України викрила чергову схему розкрадання на "Укрзалізниці". За попередніми даними, зловмисники вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн.

Як вдалося встановити СБУ, організували схему двоє співробітників фірми-підрядника, яка виграла декілька десятків тендерів "Укрзалізниці". Проте в документах вони фіксували вдвічі більше робіт, ніж виконували насправді.

Ремонт деяких агрегатів проводився лише "на папері".

"Ділки мали підтримку окремих співробітників АТ "Укрзалізниця", які "закривали очі" на завідомо підроблені документи", - зазначають у СБУ.

Наразі посадовим особам комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 27 (види співучасників); ч.1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Нагадаємо, наприкінці серпня СБУ викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці" з ОРЛО. Серед організаторів оборудки був громадянин Росії.

У середині вересня правоохоронці викрили ще одну схему розкрадання в "Укрзалізниці", яка могла призвести до аварій поїздів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також