Ремонт деяких агрегатів проводили лише "на папері".

У Запорізькій області Служба безпеки України викрила чергову схему розкрадання на "Укрзалізниці". За попередніми даними, зловмисники вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн.

Як вдалося встановити СБУ, організували схему двоє співробітників фірми-підрядника, яка виграла декілька десятків тендерів "Укрзалізниці". Проте в документах вони фіксували вдвічі більше робіт, ніж виконували насправді.

Ремонт деяких агрегатів проводився лише "на папері".

"Ділки мали підтримку окремих співробітників АТ "Укрзалізниця", які "закривали очі" на завідомо підроблені документи", - зазначають у СБУ.

Наразі посадовим особам комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 27 (види співучасників); ч.1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Нагадаємо, наприкінці серпня СБУ викрила схему закупівлі неякісних запчастин для "Укрзалізниці" з ОРЛО. Серед організаторів оборудки був громадянин Росії.

У середині вересня правоохоронці викрили ще одну схему розкрадання в "Укрзалізниці", яка могла призвести до аварій поїздів.