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На Херсонщині командир дивізіону військової частини вимагав хабарі у підлеглих, - прокуратура

Правоохоронці спіймали командира “на гарячому” 21 вересня, коли той отримував 6 тисяч гривень хабара.

На Херсонщині командир дивізіону військової частини вимагав хабарі у підлеглих, - прокуратура

Командира дивізіону військової частини на Херсонщині викрито на вимаганні та отриманні хабара.

Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері південного регіону.

За даними слідства, вказаний посадовець за подання клопотань командиру військової частини щодо заохочення підлеглих військовослужбовців з нагоди дня заснування військової частини вимагав від них неправомірну вигоду.

Правоохоронці спіймали командира “на гарячому” 21 вересня, коли той отримував 6 тисяч гривень хабара.

Наразі підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Також правоохоронцями підготовлено клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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