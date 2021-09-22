Антимайданівця "Топаза", якого судили за викрадення учасника Майдану, звільнили від відповідальності

Дарницький районний суд Києва звільнив від відповідальності "антимайданівця" Гната Кромського на прізвисько "Топаз".

Як повідомив у коментарі "РБК-Україна" адвокат Олександр Шадрін, справу закрили через завершення строків давності.

"Прокурори зволікали та тільки зараз направили справу до суду", - пояснив адвокат таке рішення Дарницького суду.

У цьому суді слухалося кримінальне провадження за обвинуваченням Кромського за ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Нагадаємо, Кромськой був організатором захоплення приміщення Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2014 року, учасником побиття євромайданівців, яких змусили пройти через так званий "коридор ганьби", а також організатором масових заворушень 14 березня 2014 року на Римарській вулиці, під час яких загинули люди.

У вересні 2018 року "Топаз" вийшов на волю за "законом Савченко".