Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Радник Єрмака звинуватив Разумкова в гальмуванні ключових ініціатив Зеленського
Радник Єрмака звинуватив Разумкова в гальмуванні ключових ініціатив Зеленського
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
ГоловнаПраво

Антимайданівця "Топаза", якого судили за викрадення учасника Майдану, звільнили від відповідальності

Справу закрили через завершення строків давності.

Антимайданівця "Топаза", якого судили за викрадення учасника Майдану, звільнили від відповідальності
Фото: focus.ua

Дарницький районний суд Києва звільнив від відповідальності "антимайданівця" Гната Кромського на прізвисько "Топаз". 

Як повідомив у коментарі "РБК-Україна" адвокат Олександр Шадрін, справу закрили через завершення строків давності.

"Прокурори зволікали та тільки зараз направили справу до суду", - пояснив адвокат таке рішення Дарницького суду.

У цьому суді слухалося кримінальне провадження за обвинуваченням Кромського за ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Нагадаємо, Кромськой був організатором захоплення приміщення Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2014 року, учасником побиття євромайданівців, яких змусили пройти через так званий "коридор ганьби", а також організатором масових заворушень 14 березня 2014 року на Римарській вулиці, під час яких загинули люди.

У вересні 2018 року "Топаз" вийшов на волю за "законом Савченко".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також