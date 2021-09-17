КСУ визнав неконституційним неможливість перегляду довічного ув'язнення

КСУ зобов'язав Верховну Раду невідкладно привести нормативне регулювання, встановлене статтями 81 і 82 КК, у відповідність до Конституції України та ухваленим рішенням.

Конституційний суд України (КСУ) визнав такими, що не відповідають Конституції України ст.1 ст.81 і ч.1 ст.82 Кримінального кодексу України про неможливість перегляду вироку особи, засудженої до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє відділ комунікацій і правового моніторингу КСУ.

"З огляду на встановлені Європейським судом з прав людини факти порушення Україною ст.3 Конвенції (про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року - ред.) на підставі того, що покарання у вигляді довічного позбавлення волі є покаранням без перспективи звільнення, і з урахуванням того, що ч.2 ст.28 Конституції України є тотожною ст.3 Конвенції, КС вважає, що встановлене Кодексом покарання у вигляді довічного позбавлення волі як покарання без перспективи звільнення є несумісним з вимогами Конституції України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рішення КСУ ґрунтується на документах міжнародного права і враховує практику органів конституційної юрисдикції європейських країн - Німеччини, Польщі, Румунії, Литви, Угорщини, а також західну наукову доктрину.

КСУ зобов'язав Верховну Раду невідкладно привести нормативне регулювання, встановлене статтями 81 і 82 КК, у відповідність до Конституції України та ухваленим рішенням.

Нагадаємо, минулого року Кабінет Міністрів України пропонує ввести право на дострокове звільнення для засуджених до довічного ув'язнення після того, як вони відбудуть покарання у вигляді позбавлення волі впродовж 25 років.