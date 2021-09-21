Прокурор оприлюднив висновки вибухотехнічної експертизи у справі Шеремета

Під час засідання Шевченківського суду Києва у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета прокурор оприлюднив висновки вибухотехнічної експертизи.

Про це повідомляє Укрінформ за підсумками судового засідання 21 вересня.

Як зазначається, на початку засідання обвинувачені Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь та їхні захисники, прокурор Михайло Тішин і один з представників потерпілих, а також судді у справі і присяжні виїхали на місце, де перебувають кузови автомобілів, які є речовими доказами і проходять у справі, для їх огляду.

Коли усі повернулись до зали суду, прокурор повідомив результати експертизи.

За даними сторони обвинувачення, експерт встановив, що маса вибухової речовини у тротиловому еквіваленті, що використовувався у вибуховому пристрої під час вибуху авто, складає 478,4 грами. Звідси випливає, що вибуховий пристрій був наполовину заповнений вибуховою речовиною.

Також експерт врахував товщину пластикового захисту авто, товщину металу, висоту магнітів, відстань між зарядом вибухової речовини та поверхнею, а також інші дані, необхідні для складання об’єктивного висновку.

Адвокат Антоненка Станіслав Кулик висловив сумніви в об’єктивності цього дослідження. Він зазначив, що в нього "склалося враження, що прокурор хоче довести, що якимось чином саме міна МОН-50 пов’язана до вчинення цього страшного злочину". Водночас, за словами захисника, експерт не провів достатніх досліджень для того, щоб виключити інші вибухові пристрої.

Суд після цього долучив до матеріалів справи один з документів від прокурора і відклав розгляд справи на 27 вересня.

Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Шеремет. Журналіст загинув на місці незабаром після вибуху.

Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року.

25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи з обвинувачення Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства Шеремета здійснюватиме суд присяжних.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка понад рік тримали під вартою.

Апеляційний суд неодноразово залишав у силі запобіжний захід для Антоненка у вигляді тримання під вартою. 30 квітня 2021 року Шевченківський райсуд змінив запобіжний захід Антоненку з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Суд присяжних наразі перебуває на стадії дослідження письмових доказів у справі.

Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає.