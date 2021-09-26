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У Києві відбувся Кліматичний марш (оновлено)

Учасники акції вимагали виділити кошти на запобігання негативним наслідкам стихійних лих.

Фото: Макс Требухов

У Києві відбувся Кліматичний марш-2021, що стартував на Михайлівській площі, а потім хода вирушила до Верховної Ради України.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

У марші, який влаштувала організація з охорони навколишнього середовища “Екодія”, взяли участь кілька тисяч активістів. Вони тримали плакати: “Тваринництво вбиває планету та тварин”, “Тікати не буде куди”, “Наші податки – на захист клімату”, “Збивай температуру – приймай зелені ліки”, “Обирай еко замість его!”, “68% хребетних зникло. Ми наступні?”, “Навколишнє середовище в пріоритет!”.

Фото: Макс Требухов

Учасники акції вимагали виділити та належно використовувати кошти на запобігання негативним наслідкам стихійних лих та забезпечити фінансування справедливої трансформації шахтарських регіонів, пише Укрінформ.

Фото: Макс Требухов

Серед інших вимог: виділити достатньо коштів з держаного бюджету на підтримку муніципальних проєктів з розвитку відновлювальної енергетики та стимулів для домогосподарств і закладати щонайменше 40 млрд гривень щороку на підвищення енергоефективності будівель з державного бюджету для міст місцевих бюджетів.

Фото: Макс Требухов

“Кліматична криза – реальність, з якою доведеться стикатися не лише майбутнім поколінням. Ми відчуваємо її наслідки вже зараз. Жахливі повені в Європі, Китаї, Індії. Лісові пожежі, викликані аномально спекотною погодою, в Канаді, Туреччині, Чорногорії. Десятки тисяч людей постраждали, сотні загинули”, – раніше зазначили організатори маршу.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Вони додали, що Україна теж “не пасе задніх”: у Запорізькій області фіксують смерчі, Одесу заливають повені, пилова хмара з Сахари накриває всю країну, липень у столиці вкотре б’є температурні рекорди.

Фото: Макс Требухов

За словами активістів, вже зараз в небезпеці перебуває тисячі людських життів, гектари лісів, наші домівки і наші гроші, які доведеться витрачати на боротьбу із наслідками кліматичної кризи.

“Якщо нічого не змінювати, далі ставатиме лише гірше. Часу зволікати не лишилось! Ми виходимо на вулиці Києва, щоб ще раз нагадати нашим чиновникам про найбільшу загрозу для людства — зміну клімату та природні катаклізми, пов’язані з нею. Кліматична криза – реальність, з якою доведеться стикатися не лише майбутнім поколінням”, – закликали вони.

 

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
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Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, кількість стихійних лих, пов'язаних зі зміною клімату, за останні 50 років збільшилась уп'ятеро. Їх жертвами стали понад 2 млн людей, а загальні збитки оцінюються у 3,64 трлн доларів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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