Чоловіка буде оштрафовано і, скоріш за все, - депортовано.

Поліцейські Львівщини в рамках проведення операції "Мігрант" викрили громадянина країни Західної Європи, який "поселився" в торговельно-розважальному центрі міста Львів.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Встановлено, що співробітники міграційної служби Закарпаття прийняли рішення про примусове повернення іноземця до країни походження. Однак зобов’язання про повернення він не виконав, а натомість переїхав із Закарпатської області у Львів, де "поселився" в ТРЦ – спочатку на території паркінгу, а потім перебрався у приміщення.

Іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності згідно з ч.1 ст.203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу про адміністративні правопорушення, винесено постанову про накладення на нього штрафу, а також поміщено до Волинського ПТПІ для встановлення особи та подальшого примусового повернення в країну походження.

Оновлено. Працівники міграційної служби Львівщини уточнили, що затриманий - громадянин Іспанії - прожив у ТРЦ близько трьох місяців.

Ще у червні цього року Закарпатським ДМС було прийняте рішення про примусове повернення чоловіка до країни належності, адже той повернувся прибув в Україну поза пунктом пропуску.

Нагадаємо, раніше на Львівщині прикордонники двічі за тиждень затримали мігрантів з Туреччини.