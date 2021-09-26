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На Львівщині прикордонники двічі за тиждень затримали мігрантів з Туреччини

Турки хотіли потрапити у ЄС без документів.

Прикордонники відділу “Краківець” Львівського загону затримали трьох незаконних мігрантів з Туреччини.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

“Один з нарядів виявив, як в напрямку державного кордону рухається автомобіль “Вольво”. Невдовзі група реагування наздогнала та зупинила для перевірки транспортний засіб з трьома пасажирами – громадянами Туреччини”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники з’ясували, що іноземці прибули в Україну легально, а от залишити територію нашої країни планували у незаконний спосіб. Мандрівники хотіли потрапити не територію Євросоюзу без необхідних документів, тому планували перетнути український кордон поза пунктом пропуску.

Фото: dpsu.gov.ua

Порушників доставили у прикордонний підрозділ. Міру відповідальності іноземців за спробу незаконного перетинання державного кордону України (ст. 204-1 КУпАП) визначить суд.

Прикордонники зазначають, що напередодні цього затримання вони перепинили ще трьох турків, які разом з азербайджанцем намагалися нелегально потрапити в ЄС через український кордон.

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону на Одещині затримали іноземця, який незаконно перетнув українсько-молдовський кордон на підводі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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