На Донбасі поранено українського військового

З ранку суботи, 25 вересня окупанти у зоні бойових дій на Донбасі два рази порушили режим припинення вогню, зокрема із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено українського військового.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм.

Поблизу Мар’їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій із стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний”, – йдеться у повідомленні.

Українські захисники подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 24 вересня у порівнянні з попередньою добою значно зросла інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення на Донбасі. Збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, при цьому два рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У четвер, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Втрат у лавах ЗСУ не було.