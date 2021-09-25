У Чернігові поліцейські виявили арсенал зброї, серед знахідок – ручні гранати і станкові кулемети

У Чернігові поліцейські вилучили арсенал нарізної зброї та вибухонебезпечних предметів – від ручних гранат до станкових кулеметів.

Про це повідомили в обласній поліції.

Співробітники кримінальної поліції та слідчі Чернігівського райуправління поліції із службовою собакою обшукали гаражні приміщення одного з автокооперативів міста. Загалом вилучено 40 об’єктів.

Обшук відбувся у межах розслідування кримінального провадження, відкритого влітку поточного року за ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

Поліцейські отримали оперативну інформацію, що фігурант провадження облаштував у гаражному приміщенні майстерню, проте не для авторемонту. Там 56-річний чернігівець займався переробкою та переоснащенням зброї. Також він відновлював бойові якості стрілецької зброї, переробленої в заводських умовах на масогабаритні макети.

Поліцейські виявили ручні гранати, різноманітні міни, одноразові гранатомети низки моделей, одна гвинтівка та кілька карабінів Мосіна, п’ять гвинтівок СВТ, ручні кулемети Дегтярьова, автомати Калашникова, ППШ, пістолети-кулемети ППС, два станкові кулемети.

Всі перелічені предмети поліцейські вилучили та направили на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру в Чернігівській області.

Фігуранту справи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила у Львівській області прихований арсенал з бойовими засобами ураження. Тайник був на території помешкання місцевого жителя, який позиціонує себе як громадський активіст.