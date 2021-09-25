Венедіктова обговорила із аналітиком Justice Rapid Response розслідування воєнних злочинів

Гененальний прокурор України Ірина Венедіктова обговорила із аналітиком Justice Rapid Response Гліном Морганом розслідування воєнних злочинів.

Justice Rapid Response (JRR) – міжнародна організація, яка здійснює відрядження спеціалістів для консультацій держав у розслідуванні та кримінальному переслідуванні за порушення міжнародного кримінального права, зокрема під час збройних конфліктів, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Генеральний прокурор запросила кримінального експерта долучитися до Міжнародної ради експертів з питань злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, яка формується при Офісі Генерального прокурора.

“Нам потрібна методологічна допомога визнаних експертів, досвід і практичні аспекти розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Ми працюємо над тим, щоб притягувати до відповідальності всіх причетних до бойових дій та окупації українських територій, як на національному, так і на міжнародному рівнях”, – зазначила Венедіктова.

Візит експерта до Офісу Генерального прокурора відбувається в рамках співробітництва із Justice Rapid Response. Глін Морган знайомиться із роботою “Департаменту війни”, реєстрами видів злочинів, доказів, потерпілих, місць незаконного утримання, хронологією подій, які веде Департамент та підпорядковані підрозділи. Також кримінальний аналітик проведе лекцію для прокурорів щодо досвіду розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Результат його роботи буде оформлений у вигляді рекомендацій, у тому числі для подальшої роботи з JRR. У подальшому заплановані також візити в Україну від Justice Rapid Response колишніх прокурорів та слідчих з міжнародним досвідом розслідування порушень міжнародного гуманітарного права: нападів на цивільне населення та цивільні обʼєкти, катувань, сексуального насильства тощо.

Глін Морган був старшим аналітиком у Міжнародному кримінальному трибуналі щодо колишньої Югославії. Також у ролі консультанта з міжнародних злочинів він працював військовим радником Управління Верховного комісара ООН з прав людини у розслідуванні в галузі прав людини на Шрі-Ланці, проводив тренінги для Комісії ООН з розслідувань щодо Сирії та Еритреї, працював з групами громадянського суспільства в Лівії, Південному Судані та Сирії з метою створення процедур документування міжнародних злочинів.

Його попередній досвід включав і роботу у якості військового радника в Слідчій комісії ООН з питань Південного Судану та у якості старшого спеціаліста у Європолі, де він керував та очолював оперативні проекти.