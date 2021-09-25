Закон «про олігархів». Все тільки починається
Закон «про олігархів». Все тільки починається
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський
Стефанчук виправив неточності у законі про олігархів, зачитавши зміни до стенограми
Стефанчук виправив неточності у законі про олігархів, зачитавши зміни до стенограми
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Закон про олігархів переголосують наступного пленарного тижня
Підліток на маминому автомобілі влаштував масштабну аварію у Чорноморську
Підліток на маминому автомобілі влаштував масштабну аварію у Чорноморську
Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби
Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)
Під час пошуку доказів у справі замаху на Шефіра поліція знайшла в лісі труп (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі значно зросла інтенсивність бойових дій, окупанти 14 разів порушили “тишу”

Збройні формування РФ двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі значно зросла інтенсивність бойових дій, окупанти 14 разів порушили “тишу”
Фото: ukrinform.ua

Упродовж п’ятниці, 24 вересня у порівнянні з попередньою добою значно зросла інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, при цьому два рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Новолуганського російські найманці двічі здійснили прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Також міномети були задіяні поблизу Верхньоторецького, окупанти випустили 17 мін калібру 120 мм.

Неподалік Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із станкових протитанкових гранатометів.

В бік Лебединського та Новозванівки ворог вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окупанти відкривали щільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Водяного та чотири рази поблизу Золотого-4.

Крім того, біля населених пунктів Водяне та Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.

Також в напрямку населеного пункту Нью-Йорк противник здійснив дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед українських воїнів немає.

Протягом поточної доби, 25 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, у четвер, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат у лавах ЗСУ не було.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також