На Донбасі значно зросла інтенсивність бойових дій, окупанти 14 разів порушили “тишу”

Упродовж п’ятниці, 24 вересня у порівнянні з попередньою добою значно зросла інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, при цьому два рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Новолуганського російські найманці двічі здійснили прицільний обстріл наших позицій, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та заборонені міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Також міномети були задіяні поблизу Верхньоторецького, окупанти випустили 17 мін калібру 120 мм.

Неподалік Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів із станкових протитанкових гранатометів.

В бік Лебединського та Новозванівки ворог вів численні обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окупанти відкривали щільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Водяного та чотири рази поблизу Золотого-4.

Крім того, біля населених пунктів Водяне та Широкине російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.

Також в напрямку населеного пункту Нью-Йорк противник здійснив дистанційне мінування ділянки місцевості протипіхотними мінами ПОМ-2.

Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед українських воїнів немає.

Протягом поточної доби, 25 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, у четвер, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат у лавах ЗСУ не було.