Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби

Російські літаки перетинали бойові курси мішеней, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети.

Росія вчинила чергову провокацію у зоні проведення навчань українських військових. Літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 неодноразово залітали у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.

Як повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ, інцидент стався сьогодні в районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України в акваторії Чорного моря.

Зазначається, що російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Такими діями російська сторона грубо порушила порядок використання повітряного простору.

“Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків”, - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці на горі Гострій у Єлізовському районі Камчатки знайшли уламки зниклого напередодні вертольота Ка-27.