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Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби

Російські літаки перетинали бойові курси мішеней, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети.

Росія направила свої літаки в зону, в якій ЗСУ відпрацьовували зенітні стрільби
Су-30СМ
Фото: iarex.ru

Росія вчинила чергову провокацію у зоні проведення навчань українських військових. Літаки-розвідники російської федерації типу Су-24МР та Іл-20 неодноразово залітали у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для проведення навчань.

Як повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ, інцидент стався сьогодні в районі проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних Сил та військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил України в акваторії Чорного моря. 

Зазначається, що російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети. Такими діями російська сторона грубо порушила порядок використання повітряного простору.

“Російське керівництво вкотре демонструє своє справжнє обличчя, влаштовуючи провокації і наражаючи на небезпеку власних військових льотчиків”, - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці на горі Гострій у Єлізовському районі Камчатки знайшли уламки зниклого напередодні вертольота Ка-27.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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