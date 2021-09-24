Йому повідомили про підозру за двома статтями.

Поліцейські Закарпаття викрили на земельній афері посадовця одного з відділів земельних ресурсів Ужгородської міськради.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що 42-річний чиновник, виконуючи обов’язки керівника відділу земельних ресурсів, умисно погодив низку офіційних документів та висновків, внаслідок чого треті особи незаконно отримали у власність землю.

"Таким чином земля рекреаційного призначення, яка належить до зони зелених насаджень загального користування та за функціональним використанням обліковується як частина скверу площею 0, 17 га, розташованого по вулиці Гойди в м. Ужгород, вибула із комунальної власності громади м. Ужгород", - йдеться у повідомленні.

Фото: zk.npu.gov.ua

Зазначаєжться, що правоохоронці зібрали достатньо доказів та повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 КК України (Службове підроблення).

Досудове розслідування триває.

Фото: zk.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" повідомили, що низка причалів і дамб на Дніпрі, а також Оболонський острів у Києві площею у майже 150 тисяч квадратних метрів, перейшли у приватні руки столичного юриста-бізнесмена Костянтина Бойка завдяки листу з Національної поліції.

У КМДА заявили, що всі дніпровські острови, які розташовані в межах території міста Києва, знаходяться у власності громади столиці. Закон забороняє передавати острови у приватну власність.