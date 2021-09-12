Малюська хоче перевірити глав ЗМІ на детекторі брехні і дізнатися, чи дають вони зарплату в конвертах
Малюська хоче перевірити глав ЗМІ на детекторі брехні і дізнатися, чи дають вони зарплату в конвертах
Выборы: рискнуть или перенести?
Выборы: рискнуть или перенести?
ХХІ століття триває
ХХІ століття триває
Вітренко: “Північний потік-2” стає символом західної корупції
Вітренко: “Північний потік-2” стає символом західної корупції
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський нагородив орденами колег по серіалу "Слуга народу"
Зеленський призначив нового керівника Національного інституту стратегічних досліджень
Зеленський призначив нового керівника Національного інституту стратегічних досліджень
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Данілов заявив, що українцям варто позбавитися кирилиці і перейти на латиницю
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Секретар РНБО: у нас з’явилася одна жінка-олігарх
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
Поліція підтвердила смерть судді з Києва (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Міжнародний аеропорт “Ужгород” повноцінно відновив роботу

Аеропорт прийняв перший рейс зі Словаччини.

Міжнародний аеропорт “Ужгород” повноцінно відновив роботу
Фото: facebook.com/Міжнародний аеропорт Ужгород

Міжнародний аеропорт “Ужгород” відновив повноцінну роботу.

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він повідомив, що цього тижня аеропорт прийняв перший рейс зі Словаччини.

“Ще минулого року ми домовилися з Прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером з про використання частини авіаційного простору Словаччини, що б дозволило відліт і захід на посадку літаків на летовищі. Відповідна угода була укладена у вересні 2020 року під час візиту Президента Володимира Зеленського”, – нагадав Шмигаль.

Прем'єр переконаний, що надалі кількість туристичних маршрутів з Ужгорода збільшуватиметься, а Закарпаття стане новим логістичним хабом між Україною та Європою.

Нагадаємо, аеропорт не працює фактично з 2016 року, не враховуючи кількох місяців у 2019 році, коли рейси намагалась виконувати авіакомпанія "Мотор Січ".

Проблема аеропорту була в тому, що він розташований безпосередньо біля словацького кордону - для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. У 2020 року між Кабінетом міністрів та урядом Словацької Республіки було підписано угоду про умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.

2 червня аеропорт відновив прийом рейсів після дворічної перерви. Авіакомпанія Windrose виконала перший регулярний рейс за маршрутом Київ - Ужгород. Керівництво аеропорту анонсувало виконання польотів з Одеси, також ведуться переговори про чартерні рейси в Туреччину, Єгипет, Хорватію, Чорногорію.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також