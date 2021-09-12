Міжнародний аеропорт “Ужгород” повноцінно відновив роботу

Міжнародний аеропорт “Ужгород” відновив повноцінну роботу.

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він повідомив, що цього тижня аеропорт прийняв перший рейс зі Словаччини.

“Ще минулого року ми домовилися з Прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером з про використання частини авіаційного простору Словаччини, що б дозволило відліт і захід на посадку літаків на летовищі. Відповідна угода була укладена у вересні 2020 року під час візиту Президента Володимира Зеленського”, – нагадав Шмигаль.

Прем'єр переконаний, що надалі кількість туристичних маршрутів з Ужгорода збільшуватиметься, а Закарпаття стане новим логістичним хабом між Україною та Європою.

Нагадаємо, аеропорт не працює фактично з 2016 року, не враховуючи кількох місяців у 2019 році, коли рейси намагалась виконувати авіакомпанія "Мотор Січ".

Проблема аеропорту була в тому, що він розташований безпосередньо біля словацького кордону - для зльоту і посадки в Ужгороді літаки повинні заходити в повітряний простір Словаччини. У 2020 року між Кабінетом міністрів та урядом Словацької Республіки було підписано угоду про умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.

2 червня аеропорт відновив прийом рейсів після дворічної перерви. Авіакомпанія Windrose виконала перший регулярний рейс за маршрутом Київ - Ужгород. Керівництво аеропорту анонсувало виконання польотів з Одеси, також ведуться переговори про чартерні рейси в Туреччину, Єгипет, Хорватію, Чорногорію.