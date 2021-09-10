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США закликають Україну оновити наглядову раду "Нафтогазу" та його очільника

Така зміна має відповідати принципам управління Організації економічного співробітництва та розвитку.

США закликають Україну оновити наглядову раду "Нафтогазу" та його очільника
Вікторія Нуланд
Фото: courrier.am

США закликають сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та її виконавчого директора.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це на конференції YES Brainstorming у Києві заявила заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

"Вчора ми заявили про нашу стурбованість у зв'язку з тривалою кризою лідерства в "Нафтогазі", включаючи факт, що деякі з міжнародних спостерігачів оголосили про відставку. Тому ми закликаємо сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради "Нафтогазу" і його виконавчого директора, і зробити це в манері, що відповідає принципам управління Організації економічного співробітництва та розвитку", - сказала Нуланд.

Нагадаємо, що про відставку членів наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейдена стало відомо 7 вересня.

Причиною їх відставки стала відмова Кабміна переглянути своє рішення про призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

У квітні 2021 року Вітренко змінив Андрія Коболєва, хоча перед цим він був в.о. міністра енергетики.

Наглядова рада "Нафтогазу" на засіданнях 24-25 червня не змогла визначитися з відстороненням Вітренка і перенесла це питання на одне з наступних засідань. 6 липня 

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на позачерговому засіданні не змогла ухвалити рішення про можливе відсторонення Юрія Вітренка. НР висловила свою глибоку стурбованість невизначеністю щодо ситуації з призначенням голови правління, "що має визначальний вплив на можливість виконання нами Спільної дорожньої карти, яка була погоджена під переобрання наглядової ради компанії в травні 2021 року".

10 вересня Державний департамент США висловив занепокоєння кризою керівництва "Нафтогаз Україна" включно з відставкою незалежних членів наглядової ради. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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