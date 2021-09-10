США закликають Україну оновити наглядову раду "Нафтогазу" та його очільника

США закликають сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та її виконавчого директора.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це на конференції YES Brainstorming у Києві заявила заступник державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

"Вчора ми заявили про нашу стурбованість у зв'язку з тривалою кризою лідерства в "Нафтогазі", включаючи факт, що деякі з міжнародних спостерігачів оголосили про відставку. Тому ми закликаємо сторони об'єднатися в оновленні наглядової ради "Нафтогазу" і його виконавчого директора, і зробити це в манері, що відповідає принципам управління Організації економічного співробітництва та розвитку", - сказала Нуланд.

Нагадаємо, що про відставку членів наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейдена стало відомо 7 вересня.

Причиною їх відставки стала відмова Кабміна переглянути своє рішення про призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

У квітні 2021 року Вітренко змінив Андрія Коболєва, хоча перед цим він був в.о. міністра енергетики.

Наглядова рада "Нафтогазу" на засіданнях 24-25 червня не змогла визначитися з відстороненням Вітренка і перенесла це питання на одне з наступних засідань. 6 липня

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на позачерговому засіданні не змогла ухвалити рішення про можливе відсторонення Юрія Вітренка. НР висловила свою глибоку стурбованість невизначеністю щодо ситуації з призначенням голови правління, "що має визначальний вплив на можливість виконання нами Спільної дорожньої карти, яка була погоджена під переобрання наглядової ради компанії в травні 2021 року".

10 вересня Державний департамент США висловив занепокоєння кризою керівництва "Нафтогаз Україна" включно з відставкою незалежних членів наглядової ради.