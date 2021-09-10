​ДФС забезпечила надходження до бюджету 3 млрд гривень від "Нафтогазу"

Державна фіскальна служба забезпечила надходження до бюджету 3 млрд гривень від АТ НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомила пресслужба ДФС.

"На початку 2017 року було встановлено факт ухилення від сплати податків державною компанією у розмірі понад 3 млрд гривень шляхом умисного нездійснення відповідних дій із завершення митного оформлення природного газу в режимі «імпорт». З моменту вчинення вищевказаних дій, даному факту нажаль не було надано належної правової оцінки", - йдеться у повідомленні.

На початку червня ДФС провела обшуки в "Нафтогазі". Протягом декількох місяців правоохоронці зібрали докази вчинення службовими особами умисних дій з ухилення від сплати понад 3 млрд гривень податків.

"За результатами проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, підтвердження суми завданих державі збитків відповідною судово-економічною експертизою, а також здійснення інформаційно-аналітичної діяльності, представники вищевказаної державної компанії погодилися з аргументами слідства та сукупністю зібраних доказів і сплатили до державного бюджету податок на додану вартість в розмірі понад 3 млрд грн. Документальне оформлення завершення процедури розмитнення природнього газу та сплати коштів до бюджету триває", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру службовим особам державної компанії в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) та обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, кілька років тому Фіскальна служба намагалася оштрафувати тодішнього голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва на 8,3 млрд гривень за несплату ПДВ за російський газ, який було імпортовано у жовтні 2015 року. Ці штрафи було скасовано в судовому порядку.

Тоді повідомлялося, що "Нафтогаз" не закрив митну декларацію стосовно жовтневого імпорту, бо сторони не підписали акт прийому-передачі. НАК пояснював це тим, що "Газпром" включив у цей акт обсяги газу, який росіяни несанкціоновано постачали на не підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Цих обсягів "Нафтогаз" не визнав і відмовився підписувати виставлений "Газпромом" акт.