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Під час сходження на Ельбрус загинули п'ятеро альпіністів

Люди застрягли на великій висоті в умовах сильного вітру та морозу -20°.

Під час сходження на Ельбрус загинули п'ятеро альпіністів
Фото: МНС Росії

У Росії під час сходження на гору Ельбрус (5642 м) в четвер, 23 вересня, загинули п'ятеро альпіністів. Ще 14 осіб вдалося врятувати.

Як повідомляє "Інтерфакс", загалом у групу входили 20 осіб - четверо гідів та 16 туристів без досвіду.

Організатор сходження Денис Алімов з клубу Elbrus.guide розказав, що група вирушила на підйому в умовах сильного вітру, але за стабільної погоди.

Перші проблеми при сходженні почалися, коли одній з учасниць походу стало погано. Тоді один з гідів з нею почали спуск на сідловину Ельбрусу, а решта продовжили шлях до вершини.

Зі слів гіда, буквально через півгодини різко погіршилася погода, вітер став дути від низу до верху, почалася буря. "Можливо, різко впав тиск, тому що дівчині навіть при втраті висоти стало гірше. Вона втратила свідомість і протягом години померла на руках у гіда", - розказав організатор сходження.

Алімов уточнив, що дівчина померла близько 11:00-12:00. Тоді гід позначив місце, де знаходилося її тіло рюкзаком і почав чекати інших членів групи. Оскільки учасники походу вчасно не спустилися, близько 15:00 він зв'язався з табором і почав самостійно спускатися. Потім він викликав рятувальників МНС.

Група перебувала на висоті близько 5400 метрів. Швидкість вітру там сягала 40 метрів в секунду при температурі мінус 20 градусів.

Для пошуку альпіністів залучили близько 70 рятувальників і 16 одиниць техніки, яким вдалося знайти решту туристів, які почали самостійно спускатися. Під час пошуково-рятувальної операції вдалося врятувати 14 осіб, двоє з них - у реанімації. П'ятеро туристів загинули.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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