ЗМІ оприлюднили перелік майже 200 членів Російського союзу ветеранів Афганістану, нагороджених за окупацію Криму

Асоціація реінтеграції Криму оприлюднила перелік членів "Російського союзу ветеранів Афганістану", яких було нагороджено за окупацію Криму.

За даними видання, усі 199 членів РСВА безпосередньо брали участь в операції по окупації Росією Криму в 2014 році.

Згідно з оприлюдненими даними, чотирьох членів РСВА було нагороджено "Почесною грамотою за приєднання Криму", дев'ятьох удостоєно "Подяки президента РФ за приєднання Криму" і 186 представлено до "грамоти президента РФ за приєднання Криму".

У списку зазначено імена та паспортні дані нагороджених, зокрема й лідера РСВА, російського сенатора Франца Клінцевича.

"Переконані, що списки викличуть інтерес у представників волонтерської та експертної спільноти, які займаються розслідуваннями військових злочинів Росії, а також привернуть увагу компетентних органів інших країн, на території яких фігуранти списків можуть тимчасово або постійно прибувати і тепер", - зазначає видання.

Нагадаємо, експерти Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та BlackSeaNews створили повну базу даних юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції через агресію РФ проти України. База містить всю історію ухвалення рішень про застосування санкцій по кожному суб'єкту. Наразі у ній містяться дані щодо 1 856 юридичних осіб.