Рада ухвалила закон про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
На Шефіра скоєно замах
На Шефіра скоєно замах
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
У Черкасах в кафе застрелили бізнесмена
У Черкасах в кафе застрелили бізнесмена
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Шефір і поліція назвали версії замаху на нього
Шефір і поліція назвали версії замаху на нього
Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати в "жовтій" зоні карантину
Кабмін дозволив дитсадкам і початковим класам працювати в "жовтій" зоні карантину
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
ГоловнаПолітика

ЗМІ оприлюднили перелік майже 200 членів Російського союзу ветеранів Афганістану, нагороджених за окупацію Криму

Один із нагороджених - російський сенатор Франц Клінцевич.

ЗМІ оприлюднили перелік майже 200 членів Російського союзу ветеранів Афганістану, нагороджених за окупацію Криму
Лідер РСВА Франц Клінцевич
Фото: РСВА

Асоціація реінтеграції Криму оприлюднила перелік членів "Російського союзу ветеранів Афганістану", яких було нагороджено за окупацію Криму.

За даними видання, усі 199 членів РСВА безпосередньо брали участь в операції по окупації Росією Криму в 2014 році.

Згідно з оприлюдненими даними, чотирьох членів РСВА було нагороджено "Почесною грамотою за приєднання Криму", дев'ятьох удостоєно "Подяки президента РФ за приєднання Криму" і 186 представлено до "грамоти президента РФ за приєднання Криму".

У списку зазначено імена та паспортні дані нагороджених, зокрема й лідера РСВА, російського сенатора Франца Клінцевича.

"Переконані, що списки викличуть інтерес у представників волонтерської та експертної спільноти, які займаються розслідуваннями військових злочинів Росії, а також привернуть увагу компетентних органів інших країн, на території яких фігуранти списків можуть тимчасово або постійно прибувати і тепер", - зазначає видання.

Нагадаємо, експерти Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та BlackSeaNews створили повну базу даних юридичних осіб, щодо яких застосовано санкції через агресію РФ проти України. База містить всю історію ухвалення рішень про застосування санкцій по кожному суб'єкту. Наразі у ній містяться дані щодо 1 856 юридичних осіб.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також