Представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський, який запропонував спецрозгляд закону про олігархів не по правках, а по статтях, спростував інформацію по те, що не проголосував за свою пропозицію.

У коментарі LB.ua він розповів, що насправді голосував "за", але, можливо, не спрацювала картка.

"Я голосував за спецпроцедуру. Чому не відобразилися результати голосування, мені складно сказати. Думаю, що можливі два варіанти: або не спрацювала кнопка, або через те, що моя картка, коли я виходив до трибуни і готувався доповідати, була вставлена в трибуні в слеш, а я проголосував на робочому місці без картки. Але підтримував цю процедуру, і сам факт мого голосування і підтвердження того, що треба було проголосувати саме за конкретні правки, які запропонував комітет, означає, що я процедуру повністю підтримую", - пояснив депутат.

Веніславский зазначив, що може написати заяву на ім’я головуючого, але юридичних наслідків вона не матиме, оскільки таке не передбачено законом про регламент.

Нагадаємо, законопроєкт №5599 23 вересня у другому читанні та в цілому підтримали 279 народних депутатів. Окрім "Слуги народу", яка дала 229 голосів, за закон про олігархів проголосували 18 депутатів "За майбутнє", 15 - фракції "Довіра", 11 від партії "Голос" та 6 позафракційних депутатів. Фракції ОПЗЖ та "Європейська солідарність" голосували проти, а "Батьківщина" утрималась.

Депутати проголосували законопроєкт у запропонованій комітетом редакції.