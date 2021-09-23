Рада ухвалила закон про олігархів

Верховна Рада ухвалила закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

У другому читанні та в цілому відповідний законопроєкт №5599 підтримали 279 народних депутатів. "Слуга народу" дала 229 голосів, "За майбутнє" - 18, "Довіра" - 15, "Голос" - 11, позафракційні депутати - 6. Фракції ОПЗЖ та "Європейська солідарність" голосували проти, а "Батьківщина" утрималась.

Депутати проголосували законопроєкт у запропонованій комітетом редакції.

Він передбачає створення реєстру олігархів, обмеження впливу на ЗМІ та подання "декларацій" за контакти з олігархами.

Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься людина, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку;

підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є), перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Повноваження визнавати людину олігархом покладено на РНБО.

Голосування за законопроєкт про олігархів відбулося за відсутності спікера Дмитра Разумкова, який попав на лікарняний з коронавірусом. Голова Верховної Ради кілька днів тому направив цей законопроєкт на розгляд Венеційської комісії і казав, що розгляд проєкту в парламенті на цьому тижні малоймовірний.

Фракція "Слуги народу" добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок.

Нагадаємо, що у першому читанні законопроєкт про олігархів було ухвалено в липні 2021 року.