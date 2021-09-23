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"Слуга народу" Буймістер знову проголосує проти закону про олігархів

Депутатка не виключає санкцій керівництва фракції після голосування.

"Слуга народу" Буймістер знову проголосує проти закону про олігархів
Людмила Буймістер
Фото: facebook//Liudmyla Buimister

Депутатка «Слуги народу» Людмила Буймістер, яка єдина голосувала проти законопроєкту про олігархів у першому читанні, знову проголосує проти.

Про це вона розповіла в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Так само буду голосувати", - сказала Буймістер.

Вона також зазначила, що не виключає санкцій керівництва фракції після голосування "проти".

Депутатка додала, що не знає, чи буде хтось із фракції теж голосувати проти цього законопроєкту.

"Я думаю, що ніхто не зізнається в цьому до голосування... А я говорю відкрито, бо мені немає чого втрачати", - сказала вона.

"Тим паче, що це - та сфера, в якій я є фахівцем. Я нічого не казала про недоліки інших законів, які приймалися і голосувалися.... Хоча вони теж є. Але коли це моя фахова галузь, і я знаю, як це зробити правильно... Але ніхто не хочу чути, то я говорю вам, українському суспільстві. Якщо не чує Банкова та керівництво фракції, то хай почує український народ", - додала Буймістер.

Нагадаємо, 17 вересня профільний комітет Ради затвердив законопроєкт про олігархів до другого читання. Було враховано тільки 13 депутатських поправок із 1271.

Сьогодні, 23 вересня, Верховна Рада розгляне першим питанням законопроєкт у другому читанні. Депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура заявив, що є необхідна кількість голосів для його прийняття. Він також повідомив, що законопроєкт розглядатимуть "по статтях".

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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