Замах на Сергія Шефіра: що відомо?

LB.ua розповідає, що відомо про замах на першого помічника Володимира Зеленського на LB.ua.

«У мене немає ворогів ні всередині команди, ні зовні», – заявив Сергій Шефір на прес-конференції після інциденту.

Подробиці замаху

Зранку 22 вересня о 10.20 ранку на трасі поряд села Лісники автомобіль Сергія Шефіра розстріляли невідомі. Перший помічник їхав своїм традиційним маршрутом до Києва зі свого дому у котеджному містечку «Італійський маєток» у селі Іванковичі.

Поруч з селом Лісники автомобіль розстріляли із автоматичної зброї. На місці інциденту поліцейські знайшли 10 куль, в корпусі авто виявили 11 кульових отворів. Згодом голова Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко заявив, що пострілів було 18.

Фото: LB.ua

«Приблизно о 10:20 автомобіль в якому їхав Сергій Шефір був обстріляний, імовірно, з автоматичної зброї, оскільки та кількість куль, яка зайшла в авто і пробила заднє колесо, і ця машина ще на спущеному колесі проїхала приблизно 5 км», – розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

Сергій Шефір не постраждав, натомість його водій, чоловіка 1963 народження, який вже вісім років працює у Шефіра, отримав три кульових поранення. Його уже прооперували, загрози життю немає.

«Водій справжній герой, тому що не зупинився. Основною ціллю нападників було зупинити автомобіль, якби машина стала через 50 метрів, все б закінчилось набагато гірше. Хочу наголосити, нападники хотіли саме вбити Сергія Шефіра», – переконаний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Фото: скріншот

Він також додав, що перед госпіталізацією водій встиг вказати на місце, звідки, ймовірно, здійснювалися постріли, що дало правоохоронцям можливість оперативно здійснити огляд місця подій.

Самого Сергія Шефіра, за словами голови фракції «Слуга народу» у парламенті миттєво пересадили в поліцейський екіпаж і перевезли у безпечне місце.

Що каже Сергій Шефір?

«Ми їхали, раптово почалися постріли, поранили водія. Водій молодець, поїхав далі, зрозуміло що ми прискорилися. Було моторошно я тут же зателефонував у поліцію, міністру внутрішніх справ, пояснив куди їду. Правоохоронці спрацювали дуже оперативно. Прямо на дорозі побачив швидку, зупинив її, забрали водія, думаю що йому нічого не загрожує життю, – розповів Сергій Шефір після інциденту. – Я ніколи не брав собі охорону, моє авто не броньоване. Я сам дуже люблю їздити за кермом. Мені водій був потрібен, щоб я на задньому сидінні міг працювати, поки їду. Після обстрілу я сказав водію: «Жени!». І ми проїхали на диску, бо одна з куль потрапила у колесо».

Фото: LB.ua

Він також прокоментував можливі версії щодо мотивів злочину: «Вже чув кілька ідіотських версій. Ніяких конфліктів у команді немає, все що було сказано до цього – це фейки. У нас команда дружня, злагоджена. Все що я можу сказати, моя думка: замах скоєно з мотивів залякування вищих ешелонів влади, але треба розуміти, що президент - дуже вольова людина, має стержень, його не залякати».

«Я не можу пов'язати це з тим, над чим я працюю. Бо останні дні я працюю над зйомками студії «Квартал 95». Ніяких справ, які б викликали агресію, я не вів», – додав Сергій Шефір.

Версії правоохоронців

Ігор Клименко підтвердив, що озвучена Сергієм Шефіром версія розглядається слідством як одна з основних. Загалом же, за його словами, Національна поліція розглядає три версії: «У зв’язку з державною діяльністю, з метою тиску на вище керівництво держави, з метою дестабілізації політичної ситуації, в тому числі розглядається й версія за участю спецслужб іноземних держав».

Фото: Lb.ua Слідчі дії на місце обстрілу авта Шефіра

«Хочу наголосити, що замах відбувався з метою вбивства. Якщо хтось думає, що може залякати таким чином керівництво країни, він глибоко помиляється», – заявив очільник МВС Денис Монастирський.

Співрозмовники LB.ua в правоохоронних органах кажуть, що замах на Сергія Шефіра скоїли, швидше за все, непрофесіонали.

«Коли почалася стрілянина, водій зміг «вильнути» та поїхати. Потім зупинився на парковці. Стрілянина була хаотичною, деякі кулі пройшли крізь салон. Одна вибила дах зсередини, стріляли на удачу», – зазначили співрозмовники LB.ua

Фото: Lb.ua Слідчі дії на місце обстрілу авта Шефіра

За словами джерел, вихід кулі через люк свідчить про непрофесійну роботу. Мовляв, «професіонали так не працюють»: «Шефір одразу пригнувся, це його й врятувало. У водія у нозі три кулі – сильна кровотеча. Сподіваються, що обійдеться без ампутації. Власне, він їх обох врятував – тим, що не зупинився. Швидше за все, працював непрофесіонал, і коли машина продовжила рух, доганяти побоялися».

Фото: Lb.ua Слідчі дії на місце обстрілу авта Шефіра

Реакція Володимира Зеленського

Президент пообіцяв, що замах на його першого помічника і друга Сергія Шефіра отримає «сильну відповідь».

«Хто за цим стоїть, я, скажу відверто, не знаю. Поки що. Які це сили? Можуть бути внутрішні або зовнішні. Але силами їх я не вважаю, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга – це слабкість. А от відповідь буде сильною, – заявив він у відеозверненні з Нью-Йорку, де він перебуває з робочим візитом. – На міцність нашої команди це не впливає. На курс, який я обрав з нашою командою, до змін, до детінізації економіки, до боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінансово-промисловими групами це ніяк не впливає. А навіть навпаки».

Фото: 24tv Під час інавгурації

Згодом в інтерв’ю телеканалу «Дом» президент додав: «Я думаю, що зараз у нас такої великої фундаментальної мафії немає... Вона ж у свій час перейшла у великі фінансові групи. Звинувачувати їх прямо не буду... Я думаю, що ми будемо чекати слідства».

Реакція «Слуги народу»

Давид Арахамія переконаний, що замах на Сергія Шефіра – «якийсь привіт команді нашій».

Фото: Lb.ua Слідчі дії на місце обстрілу авта Шефіра

«В мене три версії. Це міг бути привіт від контрабандистів і кримінальних авторитетів. Всі майже з них покинули Україну з насиджених місць, чутки і оперативна інформація правоохоронців кажуть, що [вони] якось будуть мститися. Друга версія – російський слід, тому що останнім часом активна антиросійська риторика йде і ми не можемо виключати таке питання. І звичайно, напередодні такої рішучої боротьби з впливом фінансово-промислових груп теж не можна виключати і таку версію також», – сказав він.

Фото: Lb.ua Слідчі дії на місце обстрілу авта Шефіра

Хто такий Сергій Шефір?

Сергій Шефір та його старший брат Борис входять до числа найближчих друзів Володимира Зеленського. Вони земляки і починали разом ще в часи «Клубу веселих та кмітливих». Саме брати Шефіри запросили Зеленського в команду КВН «Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит», яка виграла вищу лігу КВК. Під час московського періоду усі троє жили в одній квартирі, а після повернення до України у 2003 спільно заснували студію «Квартал 95».

Фото: espreso.tv Володимир Зеленський та брати Шефіри

Саме на одного з братів Володимир Зеленський переписав свою частку у «Кварталі 95» після перемоги на виборах.

«Він вийшов (з бізнесу), там один-два підписи лишилось, – розповідав Сергій Шефір в інтерв’ю виданню «TheБабель». – Віддав комусь свою частку. Можливо мені, можливо Борису, я не пам’ятаю. Це настільки неважливо, тому що ні я, ні Борис його точно не підставимо та не підведемо».

У 2019 році Сергій Шефір очолював передвиборчий штаб Володимира Зеленського, а після перемоги на виборах став першим помічником президента.

Фото: president.gov.ua

В ОП Борис Шефір займався залученням інвестицій та, як сказав він сам на брифінгу МВС, «комунікаційними питаннями». Зокрема, до його компетенції входило спілкування з олігархами.

31 серпня 2020 року журналісти програми «Схеми» зафіксували, як Сергій Шефір приїжджав до маєтку олігарха Ріната Ахметова під Києвом.

Фото: скрін з відео Схем

Також відомо про його зустрічі з Ігорем Коломойським.

Борис та Сергій Шефіри – відомі сценаристи та продюсери. Серед найбільш відомих їхніх продуктів – серіали «Свати» та «Слуга народу».

Після перемоги на виборах 2019 року Сергій Шефір дав велике інтерв’ю LB.ua: "Сергій Шефір: «Вам не здається, що більшість політиків, з яких ми знущалися, знущаються з народу?»" та "Сергій Шефір: "Поки ви не зрозумієте нас як людей, вам не буде зрозуміла наша мотивація"".