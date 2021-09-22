Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускає, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра був "привітом" президенту Володимиру Зеленському.

Про це Арахамія сказав журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Стосовно версій - ми будемо чекати правоохоронців, але моя особиста думка, що це якийсь привіт команді нашій і, в першу чергу, президентові. [Шефір] перший помічник, наближена до нього людина. І враховуючи, що він у від'їзді, а [Шефір] легка жертва з точки зору того, що у нього немає охорони, пересувається самостійно, це було легко зробити, передати привіт", - заявив Арахамія.

"В мене три версії. Це міг бути привіт від контрабандистів і кримінальних авторитетів. Всі майже з них покинули Україну з насиджених місць, чутки і оперативна інформація правоохоронців кажуть, що [вони] якось будуть мститися. Друга версія - російський слід, тому що останнім часом активна антиросійська риторика йде і ми не можемо виключати таке питання. І звичайно, напередодні такої рішучої боротьби з впливом фінансово-промислових груп теж не можна виключати і таку версію також", - сказав він.

Нагадаємо, що замах на Шефіра стався близько 10 години ранку на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу.

Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.