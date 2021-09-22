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Арахамія припустив, що замах на Шефіра був "привітом" Зеленському

Лідер фракції "Слуга народу" не виключає російський слід.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускає, що замах на першого помічника президента Сергія Шефіра був "привітом" президенту Володимиру Зеленському.

Про це Арахамія сказав журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Стосовно версій - ми будемо чекати правоохоронців, але моя особиста думка, що це якийсь привіт команді нашій і, в першу чергу, президентові. [Шефір] перший помічник, наближена до нього людина. І враховуючи, що він у від'їзді, а [Шефір] легка жертва з точки зору того, що у нього немає охорони, пересувається самостійно, це було легко зробити, передати привіт", - заявив Арахамія.

"В мене три версії. Це міг бути привіт від контрабандистів і кримінальних авторитетів. Всі майже з них покинули Україну з насиджених місць, чутки і оперативна інформація правоохоронців кажуть, що [вони] якось будуть мститися. Друга версія - російський слід, тому що останнім часом активна антиросійська риторика йде і ми не можемо виключати таке питання. І звичайно, напередодні такої рішучої боротьби з впливом фінансово-промислових груп теж не можна виключати і таку версію також", - сказав він.

Нагадаємо, що замах на Шефіра стався близько 10 години ранку на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу.

Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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