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Рада обмежила принцип мовчазної згоди в законі про paperless

Закон почали змінювати, хоча він ще не набув чинності.

Рада обмежила принцип мовчазної згоди в законі про paperless
Фото: oporaua.org

Верховна Рада обмежила використання принципу мовчазної згоди в законі про режим "без паперів", який було ухвалено в серпні.

Відповідний законопроєкт №5845 було прийнято в середу, 22 вересня, голосами 291 депутата.

Принцип мовчазної згоди означає, що публічні послуги мають надаватися без необхідності отримувати в інших органах будь-яких відомостей чи документів. В "Слузі народу" пояснювали, що такий підхід дозволить отримати електронну послугу, навіть якщо у визначений термін інша організація не надіслала необхідну інформацію.

Проте депутати вирішили прописати в законі винятки, за яких принцип мовчазної згоди не застосовується.

"Мовчазна згода не може бути застосована у виключних випадках. Це стосується, наприклад, реєстрації зміни імені і по батькові, актів цивільного стану, реєстрація прав власності на нерухомість, банкрутство, виконавче провадження - не можна просто сказати державі, що це так, а якщо держава не відповість - це так стане автоматичним", - сказав депутат Ігор Фріс.

Тому депутати прописали, що принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуванням не може застосовуватися до:

  • державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав;
  • державної реєстрації актів цивільного стану громадян; 
  • державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців;
  • державної реєстрації релігійних організацій та їх структурних підрозділів, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців;
  • державної реєстрації відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, символіки громадських формувань;
  • державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств;
  • реєстрації статутів  територіальних громад, в тому числі міст Києва та Севастополя;
  • реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук;
  • процедур відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи, виконавчого провадження та примусового виконання судових рішень та рішень інших органів.

Нагадаємо, що основна мета paperless - відмова від необхідності отримувати паперові довідки чи документи, якщо інформація про них є в державних реєстрах.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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