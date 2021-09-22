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Перший помічник президента Сергій Шефір вважає, що замах на нього був спробою залякування.

"Вже чув кілька ідіотських версій. Ніяких конфліктів у команді немає, все що було сказано до цього - це фейки. У нас команда дружня, злагоджена. Все що я можу сказати, моя думка, замах скоєно з мотивів залякування вищих ешелонів влади, але треба розуміти що президент дуже вольова людина, має стержень, його не залякати", - сказав Шефір на брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ.

Голова Національної поліції Ігор Клименко підтвердив, що озвучена Шефіром версіє розглядається слідством як одна з основних.

"Три основні версії, які розглядає Національна поліція: у зв’язку з державною діяльністю, з метою тиску на вище керівництво держави, з метою дестабілізації політичної ситуації, в тому числі розглядається й версія за участю спецслужб іноземних держав", - сказав Клименко.

Нагадаємо, що замах на Шефіра стався близько 10 години ранку на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу.

Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.