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Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела

Одна з куль вилетіла через дах.

Замах на Шефіра, швидше за все, був скоєний непрофесіоналами, - джерела
Фото: LB.ua

Замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра скоїли, швидше за все, непрофесіонали. Про це повідомили джерела LB.ua в правоохоронних органах. 

“Коли почалася стрілянина, водій зміг вильнути та поїхати. Потім зупинився на парковці. Стрілянина була хаотичною, деякі кулі пройшли крізь салон. Одна вибила дах зсередини, стріляли на удачу”, - зазначили співрозмовники LB.ua

За словами джерел, вихід кулі через люк свідчить про непрофесійну роботу. Мовляв, “професіонали” так не працюють”. 

“Шефір одразу пригнувся, це його й врятувало. У водія у нозі три кулі - сильна кровотеча. Сподіваються, що обійдеться без ампутації. Власне, він їх обох врятував - тим, що не зупинився. Швидше за все, працював непрофесіонал, і коли машина продовжила рух, доганяти побоялися”. 

Нагадаємо, сьогодні біля села Лісники Київської області з автомата обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Водія було поранено, сам Шефір не постраждав. За фактом обстрілу відкрито кримінальну справу за ст. 115 ККУ - замах на вбивство двох і більше осіб.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що замах на його першого помічника і друга Сергія Шефіра отримає сильну відповідь.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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