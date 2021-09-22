Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників

Це дозволено ст.12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти і чиновників.

"За результатами урядової наради пропонуємо започаткувати впровадження обов'язкової профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби COVID-19. Зокрема, для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших ЦОВВ та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій", - сказав Ляшко на засіданні уряду в середу, 22 вересня.

Ляшко підкреслив, що обов'язкова вакцинація цілком законна. Зокрема, це передбачено статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб:

"Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.

Рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку, виконання кримінальних покарань, захисту державного кордону, Служби безпеки України".

Ляшко підкреслив, що Європейський суд з прав людини підтвердив законність обов'язкової вакцинації і її відповідність конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Нагадаємо, що понад 56% дорослого населення України в найближчій перспективі не планують добровільно робити щеплення від коронавірусної хвороби. Вони пояснюють це недостатньою перевіреністю вакцин і страхом перед можливими побічними ефектами.