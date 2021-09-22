На Банковій прокоментували можливе призначення Чернишова замість Кличка

В ОП вважають, що до ухвалення закону про столицю говорити про конкретну кандидатуру не варто.

В Офісі президента України нинішнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова вважають одним із найефективніших міністрів. Однак говорити про чиєсь призначення на посаду голови КМДА, у тому числі Олексія Чернишова, наразі було б «недалекоглядно».

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у інтерв’ю «Главкому».

На його переконання, Чернишов – один з найбільш ефективних міністрів з точки зору тієї галузі, якою він опікується. Він глибоко розуміє специфіку місцевого самоврядування. «Особливо з урахуванням не зовсім якісного та ефективного закону щодо децентралізації, який обійшов деякі гострі питання, і через це ми маємо наслідки у вигляді конфліктів між центральною та регіональними владами», – сказав Подоляк.

Також він вважає, що спочатку потрібно прийняти закон про столицю, в якому будуть чітко виписані функції голови КМДА та функції мера, аби уникнути конфлікту між ними.

«Як тільки цей закон буде чітко прописаний та проголосований, можна буде розмірковувати, чи треба проводити якісь заходи з розподілу цих посад прямо тут і зараз. Тоді й можна буде говорити про конкретну фігуру», – додав радник голови Офісу президента.

Подоляк підкреслив, що заходити в такий процес, не маючи конкретної фігури, «було б якось недалекоглядно».

«Знову-таки – Чернишов дуже розуміється в місцевому самоврядуванні. І якщо він побачить, що повноваження в нього дійсно є і він може їх реалізувати – супер. Але він також може побачити, що перед тим, як заходити в КМДА, треба зробити в законі певні правки та буде про це говорити», – зауважив Подоляк.

Нагадаємо, 16 серпня мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика". Він вважає, що його всупереч Конституції хочуть усунути з посади голови КМДА і призначити туди іншу людину.

Одним із кандидатів на посаду називали міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Однак він спростував інформацію про призначення на посаду голови КМДА.