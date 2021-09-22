«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
«Моє місто в жовтій зоні». Як змінилися правила карантину
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
Став відомий гонорар Джошуа за бій з Усиком
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
На Шефіра скоєно замах (оновлюється)
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
СБУ опублікувала секретні дані про початок Другої світової війни
Байден: Америка відвернулась
Байден: Америка відвернулась
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Батько російського стрільця з Пермі виявився найманцем, який воював на Донбасі, - ЗМІ
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Кличко відмовився допомагати Усику в підготовці до бою з Джошуа
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Україна перейде в "жовту" зону з 22 вересня
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
Справа MH17. Суддя Кнейфф: «Суд не відповідає за виконання покарання»
ГоловнаПолітика

Качура: «Слуга народу» з президентом підсумує результати роботи за два роки

Фракційне засідання з президентом планується з 30 вересня по 2 жовтня.

Качура: «Слуга народу» з президентом підсумує результати роботи за два роки
Олександр Качура
Фото: скрин відео

Фракційне засідання з президентом планується з 30 вересня по 2 жовтня на Західній Україні. За результатами будуть прийняти кадрові рішення.

Про це в кулуарах ВР заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент LB.ua.

За його словами, наразі вирішується питання щодо логістики.

"Я проти того, щоби були якісь чартерні літаки, спеціальні потяги. Купили квитки на автобус, якщо треба - на літак і всі добираються так, як вважає за необхідне", - зазначив нардеп.

Він наголосив, що депутати, як і всі українські громадяни, мають користуватися громадським транспортом.

"Проїхатися по дорогах, подивитися, чи "Велике будівництво" вже дійшло до Західної України", - сказав Олександр Качура.

На його думку, такі збори не повинні заважати роботі парламенту і у столиці залишиться частина депутатів від СН. Качура заявив, що подібні зустрічі "не обов’язково проводити у Трускавці, можна і в Києві".

Щодо формату зустрічі, то це має бути стратегічна сесія із підбиттям підсумків роботи за два роки і розглядом кадрових питань.

Раніше нардеп Микола Тищенко розповів, що депутати «Слуги народу» поїдуть на засідання з президентом частково за власні кошти.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також