Фракційне засідання з президентом планується з 30 вересня по 2 жовтня.

Фракційне засідання з президентом планується з 30 вересня по 2 жовтня на Західній Україні. За результатами будуть прийняти кадрові рішення.

Про це в кулуарах ВР заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент LB.ua.

За його словами, наразі вирішується питання щодо логістики.

"Я проти того, щоби були якісь чартерні літаки, спеціальні потяги. Купили квитки на автобус, якщо треба - на літак і всі добираються так, як вважає за необхідне", - зазначив нардеп.

Він наголосив, що депутати, як і всі українські громадяни, мають користуватися громадським транспортом.

"Проїхатися по дорогах, подивитися, чи "Велике будівництво" вже дійшло до Західної України", - сказав Олександр Качура.

На його думку, такі збори не повинні заважати роботі парламенту і у столиці залишиться частина депутатів від СН. Качура заявив, що подібні зустрічі "не обов’язково проводити у Трускавці, можна і в Києві".

Щодо формату зустрічі, то це має бути стратегічна сесія із підбиттям підсумків роботи за два роки і розглядом кадрових питань.

Раніше нардеп Микола Тищенко розповів, що депутати «Слуги народу» поїдуть на засідання з президентом частково за власні кошти.