Зеленський у США пообіцяв українській діаспорі подвійне громадянство

Президент Володимир Зеленський запевнив американців українського походження, що реалізує ідею подвійного громадянства. Про це глава української держави заявив на зустрічі з представниками українських організацій та церков США, що відбувалася в Українському інституті Америки.

"Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців Америки", - цитує Володимира Зеленського агентство Укрінформ.

Разом із тим президент зауважив, що із законом про подвійне громадянство в Україні "не все просто".

"Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть у тих країнах, які, м’яко кажучи, нам не друзі" - пояснив він, маючи на увазі Росію.

Своєю чергою президент Українського конгресового комітету Америки Андрій Футей зазначив, що українська об’єднана громада докладає всіх зусиль, аби впливати на американську політику щодо України. І таким чином - сприяти реалізації стратегічного курсу України на членство в НАТО та ЄС, відновленню територіальної цілісності, а також зупинці проєкту Nord Stream 2.

Нагадаємо, президент України вдруге за останній місяць перебуває у Сполучених Штатах. цього разу Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у 76-й сесії Генасамблеї ООН. 22 вересня заплановано його виступ у загальних дебатах.