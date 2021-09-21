Зеленський обговорив з президентом Єврокомісії ситуацію в Криму та "Північний потік-2"

Глава держави порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Президент України поінформував Урсулу фон дер Ляєн про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів.

Глава держави порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Володимир Зеленський і Президент Єврокомісії скоординували позиції в контексті підготовки до 23-го Саміту Україна – ЄС, проведення якого заплановане на 12 жовтня цього року в Києві.

Президент України також подякував співрозмовниці за нещодавнє рішення Єврокомісії щодо виділення другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 600 млн євро.

Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн відзначила суттєвий прогрес, якого досягла Україна на шляху реформ.

“Особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням енергетичної безпеки у Європі. Глава держави наголосив, що проект "Північний потік-2" є передусім безпековим викликом для європейського регіону. Президент зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо "Північного потоку-2", а також інших питань, пов’язаних з монополізацією Росією газового ринку Європи”, - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні Володимир Зеленський у Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН.